Clockwork Revolution komt in 2027 exclusief naar XBOX

XBOX heeft onder leiding van Asha Sharma al een aantal dingen kenbaar gemaakt. De XBOX-console is belangrijk en exclusieve titels horen daar ook bij. Daarom verschijnt Clockwork Revolution in 2027 alleen op de XBOX, nadat ook Gears of War E-Day.

Clockwork Revolution is een first-person actie-RPG van inXile Entertainment die zich afspeelt in de steampunkstad Avalon, een prachtige maar corrupte metropool waar rijkdom en macht worden gebouwd op de uitbuiting van de lagere klassen.

Je speelt als Morgan Vanette, een volledig aanpasbaar personage waarvan uiterlijk, vaardigheden en persoonlijkheid worden gevormd door jouw keuzes. Samen met de vliegende automaat Prentice ontdek je de geheimen van de Chronometer, een apparaat waarmee je door de tijd kunt reizen.

Het manipuleren van de tijd is een van de grootste gameplay-elementen. Beslissingen in andere tijdlijnen hebben directe gevolgen voor de wereld, personages en verhaallijnen in het heden. Ook vrienden en bondgenoten kunnen hierdoor drastisch veranderen. Nieuwe tijdkrachten, zoals Displace, laten je objecten manipuleren om puzzels op te lossen, nieuwe routes te openen of vijanden uit te schakelen.

Het veranderen van de tijd is niet alleen een kracht van jou, maar ook van je tegenstander. Zo probeert Lady Ironwood, de heerser van Avalon, het tijdreizen in te zetten om haar macht te behouden. Hier moet je een stokje voor steken.

De wereld om je heen past zich aan aan de hand van jouw keuzes. Alles heeft consequenties en de wereld is dus best wel dynamisch. Hoe dit zich uiteindelijk ontvouwt, is iets om in 2027 achter te komen. Clockwork Revolution verschijnt ergens in 2027 op PC en XBOX. De game is vanaf dag een speelbaar via Game Pass.

Meer over de XBOX Showcase? Check hier de DMZ-reveal voor Call of Duty: Modern Warfare 4.