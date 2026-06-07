Cult simulator Join Us aangekondigd

Tijdens de XBOX Games Showcase 2026 komen er ontzettend veel nieuwe spellen uit en soms zitten er een paar bij die je niet helemaal verwacht. Join Us is zeker zo’n soort game waar je niet gelijk aan denkt, maar wat wel een hele erge leuke kan zijn!

Een cult-simulator tijdens de XBOX Games Showcase is niet een zin die ik verwachtte vandaag te typen, but here we are. Join Us komt namelijk eraan en in deze game moet je een heuse eigen cult opstarten.

Join Us

Wanneer we de trailer erbij pakken, zien we dat er verschillende gameplayfacetten zijn in het spel. Het is namelijk mogelijk om te vechten, maar ook om te recruiten en de cultmembers dingen te leren. Maar dit is niet alles, want je moet namelijk ook zorgen dat je cult het gaat overleven door voor eten en dergelijke te zorgen. En zelfs voor cultmembers is het nodig om een slaapplaats te hebben.

Het spel is zowel singleplayer als in vier speler co-op te spelen. Ga je deze game ook spelen wanneer deze uitkomt in maart 2027? Join Us komt naar de Xbox Series S|X en PC.