Modern Warfare 4 geeft eerste blik op DMZ

De XBOX Showcase van 2026 sluit af met een Gears of War E-Day Direct, maar vlak daarvoor krijgen we een glimp van de DMZ-mode uit Call of Duty: Modern Warfare 4. De game verschijnt op 23 oktober 2026.

DMZ is terug in Call of Duty: Modern Warfare 4. De terugkerende mode is beter dan ooit. Activision en Infinity Ward hebben gekeken naar de voorbeelden van andere Extraction Shooters en proberen het nog een keertje in Modern Warfare 4.

Zoals je van een Extraction Shooter of mode gewend bent, betreed je de map in een squad of in je eentje en moet je samen of alleen bepaalde opdrachten voltooien en veilig zien te ontsnappen. Tijdens een run kun je met anderen samenwerken, maar ze ook tegenwerken of verraden. Het lijkt erop dat het ook allemaal in DMZ zit.