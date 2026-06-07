Persona 6 aangekondigd als title reveal

Na de aankondiging dat Persona 4: Revival uit gaat komen in februari volgend jaar, kondigt Xbox ook de title reveal voor Persona 6 aan.

Aan de sfeer van de trailer lijkt het erop dat we weer terug gaan naar de roots op gebied van setting. Het lijkt allemaal wat donkerder dan Persona 5, iets waar velen blij van zullen worden. Daarnaast weten we allemaal dat iedere Persona zo z’n eigen kleur heeft. Waar Persona 5 rood is, Persona 3 blauw, Persona 4 geel, zal dit deel in het teken van de kleur groen staan. Je kan dus verwachten dat alle grafische styling deze kleur zal uitstralen. Maar, we weten allemaal dat ATLUS koning is in styling!

Eerder werden er ook al character designs gelekt. Er is nooit bevestigt dat deze leaks echt zijn, maar fans zijn ervan overtuigd. Check de logo onthulling hier beneden!