Review | LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

In LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight volgen we niet alleen het hele verhaal van Bruce Wayne en de Joker, maar krijgen we ook een goed gevoel van Gotham City in een LEGO-variant.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight voelt meteen als een game die heel bewust is gemaakt om zowel fans als nieuwkomers mee te nemen in de wereld van Batman. Zelf heb ik nog nooit een Batman-film gezien (wat schandalig is), en juist daarom vond ik het sterk hoe toegankelijk de game aanvoelt. Je hoeft dus echt geen grote kennis te hebben van Gotham City, de villains of de geschiedenis van de Dark Knight om hiervan te kunnen genieten. De game legt de sfeer en basis heel duidelijk uit dat zelfs kinderen het goed kunnen volgen, zodat je zonder moeite in het avontuur rolt.

Het mooie aan vrijwel iedere LEGO game is dat het niet probeert te ingewikkeld te doen. LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight blijft trouw aan de typische LEGO-stijl, met humor en een luchtige presentatie, maar tegelijk voelt het allemaal wel groter, volwassener én gedetailleerder dan sommige oudere LEGO-games. Hierdoor voelt de aanpak van deze LEGO game aan als een evolutie van wat we al kennen en op een mooie middenweg raakt: leuk voor jongere spelers, maar ook interessant genoeg voor oudere spelers die gewoon een leuke, makkelijke én tegelijkertijd goed ontwikkelde actie-avontuur willen spelen.

Opbouw en collectibles

De opbouw van LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight is een van de sterkste punten. Je krijgt de backstory van Bruce Wayne uitgelegd voordat hij Batman werd. Na de intro, wat eigenlijk een lang maar simpel level is en een grote tutorial, kom je in Gotham City terecht waar je vrijwel je eigen pad kunt bepalen. In plaats van alleen maar losse missies achter elkaar te spelen, krijg je een wereld die uitnodigt om te verkennen.

De hoofdmissies brengen je vooruit in het verhaal, maar tussendoor word je steeds verleid om af te wijken van de route. Je ziet een kapot stukje muur, een geheim pad, een puzzel die je nog niet kunt oplossen of ziet een gebied waar je later nog eens moet terugkomen. Dat maakt het spelen extra leuk, omdat je steeds denkt dat je “even snel” iets gaat bekijken, en vervolgens ben je ineens veel langer bezig dan gepland.

De collectibles zorgen er ook voor dat de wereld van LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight echt gevuld aanvoelt. Je hebt niet alleen standaard verzamelobjecten die er puur voor de lijst zijn, maar ook dingen die echt passen bij de Batman-sfeer en de manier waarop de game is opgebouwd. Denk aan verschillende suits, voertuigen, Batcave-items, Red Bricks, Skill Bricks, WayneTech Caches en Puzzle Rooms. Het klinkt misschien allemaal veel, toch heeft het een bepaalde charme. Verzamelen in LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight voelt namelijk niet als een verplicht klusje, maar als iets wat echt bij de game hoort. Als je graag alles wilt zien en vrijspelen, dan biedt deze game daar genoeg ruimte voor. En zelfs als je niet alles honderd procent wilt doen, blijft er nog steeds genoeg te ontdekken om de wereld interessant te houden.

Combat en skill tree

De combat is verbazingwekkend genoeg gedetailleerd voor een LEGO-game: simpel genoeg om meteen te begrijpen, maar met genoeg variatie om niet saai te worden. Je hoeft niet allerlei ingewikkelde combo’s uit je hoofd te leren of moeilijke timing te beheersen voordat je plezier begint te krijgen. Binnen een paar minuten heb je door hoe het werkt, en daarna begint LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight pas echt leuk te worden. Ook kun je bijvoorbeeld moves combineren van twee karakters; zo kun je van Batman een spinnende tol maken die goed is tegen een grote groep vijanden als je als Catwoman speelt. Dat maakt de game toegankelijk voor casual spelers, maar ook diep genoeg voor meer ervaren gamers die gewoon een vlotte, prettige en afwisselende vechtflow willen.

Wat ik sterk vind, is dat de gevechten door de opbouw van vijanden en situaties toch levendig blijven. Je gebruikt niet alleen standaard aanvallen, maar ook gadgets, teammomenten en interactie met je omgeving. Daardoor krijg je het idee dat je echt als Batman bezig bent, in plaats van alleen maar de aanvalsknop te mashen. En juist dat maakt het leuk: het is eenvoudig, maar niet oppervlakkig.

De skill tree geeft daar nog een extra laag bovenop. Deze is opgesplitst in combat en exploration, hierdoor kun je een richting geven aan hoe je speelt. Als je meer wilt focussen op vechten, kun je je daar sterker in maken. Als je liever de wereld uitpluist en meer uit het verkennen wilt halen, kan dat ook. Daardoor voelt de progressie persoonlijker en merk je duidelijk dat je karakter sterker en veelzijdiger wordt. Vooral de Skill Bricks maken dat systeem prettig, omdat ze je echt een zichtbare stap vooruit geven. Voor mij zorgt dat ervoor dat je altijd een doel hebt, zelfs buiten de hoofdmissies om.

Graphics en performance

Grafisch ziet de game er op pc erg verzorgd uit. Gotham heeft genoeg sfeer, met donkere steegjes, grote gebouwen, duidelijke lichtcontrasten en genoeg details om de stad levendig te laten voelen. Tegelijk blijft de LEGO-stijl heel herkenbaar, met die blokkerige charme die de game luchtig houdt. Ik vond die combinatie sterk, omdat het visueel niet alleen mooi is, maar ook direct past bij de toon van de game. Het ziet er speels uit zonder goedkoop te worden, en serieus zonder te zwaar te worden.

Qua performance had ik het gevoel dat de pc-versie over het algemeen goed in elkaar zit. De game draait prima op een medium-end systeem met alles op high/ultra. Op een goede pc zou je hem zelfs lekker soepel draaien. Wel merk je dat de hogere grafische presets echt wat vragen van je hardware vanwege het gebruik van raytracing, dus als je alles op het maximum wilt zetten, is een sterkere setup wel in het voordeel.

Over het algemeen blijft LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight heel visueel aantrekkelijk zelfs als je niet op ultra speelt. Op PlayStation 5 ziet de game er hetzelfde uit als de high preset op pc. Dat vind ik een groot pluspunt, omdat de ervaring daardoor niet alleen afhangt van brute hardware en iedereen van de schoonheid van deze game kan genieten.

Verdict

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight is zeer geslaagde combinatie van toegankelijkheid, inhoud en charme. De game is vriendelijk voor spelers die niet veel van Batman weten, maar biedt tegelijk genoeg sfeer en detail om ook bestaande fans tevreden te houden. De open opzet, de grote hoeveelheid collectibles en de prettige afwisseling tussen missies en verkenning maken het voor mij een game waar je makkelijk veel tijd in kunt steken.

Ook de combat en skill tree zorgen ervoor dat de game meer is dan alleen een simpele LEGO-titel. Het blijft allemaal overzichtelijk en makkelijk te begrijpen, maar er zit genoeg groei en variatie in om het interessant te houden. Grafisch is het op pc een verzorgde en sfeervolle game, met prestaties die goed genoeg zijn om van te genieten zonder dat je per se het duurste systeem nodig hebt. Alles bij elkaar genomen vind ik dit echt een erg sterke LEGO-game.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight is beschikbaar voor PC, PlayStation 5 én Xbox Series S|X.