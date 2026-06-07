Spyro – A Realm Beyond aangekondigd

In een uitzinnige week vol met grote nieuwe gameaankondigingen kan het natuurlijk niet anders dat XBOX tijdens de XBOX Games Showcase groot uitpakt. Spyro – A Realm Beyond is aangekondigd en de paarse draak komt wederom terug!

Platformers doen het de laatste jaren ontzettend goed en dat maakt mij als gamer sinds de PlayStation 1-dagen alleen maar heel erg blij. Toch kwam elk jaar de vraag terug: waar is Spyro? Nou, eindelijk is deze vraag beantwoord met Spyro – A Realm Beyond!

Spyro – A Realm Beyond

In deze game volgen we natuurlijk weer de paarse draak Spyro op avontuur. Ook zien we dat er een nieuwe vijand aan lijkt te komen. Het lijkt er dus op dat we in deze game niet meer Ripto als vijand gaan krijgen, maar een nieuw personage. Laten we snel eens een blik werpen op de trailer.

Tijdens de CGI-trailer zien we de legendarische held Spyro weer vliegen en zijn pijlen zetten op deze nieuwe vijand. De trailer sluit zelfs af met een hele kleine glimpse van gameplay waarin we Spyro zien vliegen en vuur zien schieten.

Spyro – A Realm Beyond gaat uitkomen in de spring van 2027. Ga je hem halen of laat je hem aan je voorbijgaan? Laat het ons weten!