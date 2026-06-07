Valor Mortis komt ook uit op 24 september 2026

Het wordt vechten geblazen. Ook Valor Mortis komt uit op 24 september 2026. De releasedatum werd bevestigd in een gameplaytrailer tijdens de Xbox Showcase van juni 2026.

Valor Mortis, de first-person soulslike van de makers van Ghostrunner, komt uit op 24 september 2026. De game komt uit op PlayStation 5, XBOX en pc. Check hieronder de releasedatum trailer:

Valor Mortis werd vorig jaar tijdens Gamescom Opening Night Live aangekondigd. Aangezien we allemaal live aanwezig waren bij deze showcase, heb je de aankondiging niet kunnen lezen op onze website. We hebben dit later wel goedgemaakt met een preview. We kregen tijdens Gamescom namelijk de kans om aan de slag te gaan met een van de pittige levels en een boss fight die we bijna hebben verslagen. Je kunt de preview hier teruglezen.