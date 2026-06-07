Vivarium brengt ouderwetse anime stijl in een nieuwe life-sim

Vivarium brengt jou terug in de jaren-80 en 90 op gebied van tekenstijl. Deze life-sim game werd zojuist aangekondigd tijdens de Xbox Showcase. Deze cel-drawn game arriveert in 2027 en wordt ontwikkeld door Studio Meadowflower en uitgebracht door Serenity Forge.

Vivarium is een cozy slice-of-life game die zich afspeelt in een terrarium, waar inwoners er het beste van moeten maken. Er zitten wat mysterieuze elementen aan de game, zodat het ook een beetje spannend voelt. Check de trailer voor deze cozy game hier beneden!

”This nostalgic journey is being developed by Studio Meadowflower and published by Serenity Forge, in close partnership with Shochiku and Crunchyroll.”

Naast deze cozy game, werd er meer aangekondigd tijdens de Xbox Showcase, bijvoorbeeld Persona 6!