XBOX onthult nieuwe game – Dit is Magicians: The Devil’s Deal

Magicians: The Devil’s Deal is een nieuwe actie‑adventure die in 2027 verschijnt en draait om een wereld genaamd Theatreland, een bizarre, theatrale setting waar illusies letterlijk dodelijk zijn.

Je speelt een Trickster‑achtige magiër die zijn krachten opbouwt door andere zogeheten Masters te verslaan. Elke Master heeft een unieke stijl en vaardigheid, en zodra je ze neerhaalt, kun je hun magie absorberen en toevoegen aan je eigen repertoire.

De game mixt klassieke goocheltrucs met echte combat‑mechanics: illusies, misleiding en timing vormen de kern van het gevechtssysteem. Je gebruikt podiumtrucs als offensieve en defensieve tools, waardoor gevechten een soort stijlvolle, magische choreografie worden. De wereld zelf is surrealistisch en voelt aan als een kruising tussen een nachtmerrie‑theater en een duister sprookje, vol personages die net zo onvoorspelbaar zijn als hun krachten.

Magicians: The Devil’s Deal van Focus Entertainment verschijnt op Xbox Series X|S, PC en PS5, en komt op Xbox meteen in Game Pass beschikbaar. De game ondersteunt bovendien Xbox Play Anywhere, waardoor je je voortgang tussen console en PC kunt delen.

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