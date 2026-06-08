Review | EPOMAKER RT100 PRO

De Epomaker RT100 Pro mixt retro charme met moderne precisie en levert een typing feel die verrassend volwassen aanvoelt in een tamelijk lage prijsklasse.

De EPOMAKER RT100 PRO is zo’n toetsenbord dat een uniek karakter heeft met een duidelijke boodschap. Retro is weer helemaal hip, maar dan met een moderne twist. Het ontwerp grijpt direct terug naar de beige terminal‑toetsenborden uit de jaren tachtig, compleet met een compacte 1800‑layout die het numpad behoudt zonder de footprint van een full‑size bord. Wat het toetsenbord echter echt onderscheidt, is dat het een kleine vierkante display heeft dat hot-swappable is.

Bouw en constructie

Wanneer je het toetsenbord uit de doos haalt, valt meteen het gewicht op. Met ongeveer 1,3 tot 1,35 kilo voelt de EPOMAKER RT100 PRO stevig en volwassen aan, iets wat ook door meerdere reviewers wordt bevestigd. De combinatie van een ABS‑behuizing met een aluminium bovenplaat zorgt voor een solide basis, terwijl de rubberen voetjes ervoor zorgen dat hij niet over je bureau glijdt. De gasket‑mount constructie en de vijf lagen interne demping geven het toetsenbord een zachte en fijne ervaring die je normaal eerder bij custom builds ziet dan bij een prebuilt rond de honderd euro. De typing feel wordt hierdoor verrassend gedempt en rond klinkt, zonder holle resonantie.

De keuze aan switches speelt een grote rol in de ervaring. De versie die wij hebben mogen testen waren met de Creamy Jade‑switches. Deze switches bieden een diepe, niet al te luidde ’thock’ geluid bij het typen en zullen bij lineare key liefhebbers van goed in de smaak vallen. Een van de meest bevredigende keuzes voor wie een voller geluid zoekt.

De bouwkwaliteit is over het algemeen zeer positief. Het frame is stevig en de aluminium bovenplaat geeft een premium gevoel. De draaiknop aan de zijkant voelt prettig aan, maar er zit wel een beetje speling. Het zijn kleine details, maar ze vallen op in een markt waar concurrenten rond dezelfde prijs soms net iets strakker afgewerkt zijn.

Op het gebied van connectiviteit zit je ook goed met de EPOMAKER RT100 PRO. Zo kun je moeiteloos schakelen tussen bekabeld via afneembare kabel met USB-C aansluiting, 2.4 GHz via dongle en Bluetooth. De 2.4 GHz dongle wordt meegeleverd en zit mooi verstopt onderin het toetsenbord dankzij een klein opslag compartiment.

De polling rate loopt via kabel én 2.4 GHz (mét dongle) op tot 1000 Hz, terwijl Bluetooth beperkt blijft tot 125 Hz — iets wat je vooral merkt bij snelle shooters, maar voor dagelijks gebruik en casual gaming is het meer dan voldoende. De ingebouwde 5000 mAh‑accu is niet de grootste in zijn klasse en kan tamelijk snel leeg gaan als je het toetsenbord niet in standy by laat gaan. Zo merkte ik dat de batterijduur met het gebruik van het display een stuk korter was dan als je deze vervangt met vier normale keys.

Uniek in zijn prijsklasse

Waar de RT100 Pro echter echt in uitblinkt, is de combinatie van retro‑design, moderne features en een verrassend volwassen typing feel. Het toetsenbord oogt niet alleen mooi, maar is ook nog eens praktisch dankzij de compacte layout die toch de volledige layout weet te behouden. Persoonlijk vind ik het zelfs een van de beste pre-builts die te krijgen is op de markt. Voor iedereen die houdt van 90’s‑tech esthetiek en een toetsenbord zoekt dat zowel voor werk als gaming geschikt is, zoek dan niet verder.

Het scherm zelf is een van de meest opvallende features, en waarschijnlijk ook een van de aantrekkelijkste. Zo kun je er verschillende informatie op terugzien die belangrijk is voor je pc; denk bijvoorbeeld aan de tijd, je CPU temperatuur, internet snelheid en ga zo maar door. Ook kun je natuurlijk je eigen creatie maken, creaties downloaden van de community of gewoon een simpele GIF uploaden om te displayen.

Verder heeft de RT100 PRO ook nog eens toegewijde media keys die je zonder een FN-knop kunt gebruiken. Je krijgt niet alleen de knoppen om je media te selecteren of te pauzeren, maar ook zelfs een draaiknop voor je volume mét een drukknop ingebouwd om snel je audio te muten. Natuurlijk kun je deze knoppen ook instellen om wat anders te laten doen. Zelf heb ik ze als media keys gelaten zoals ze zijn geprogrammeerd, het luisteren van muziek wordt dan zo nog makkelijker en hoef je niet meer te alt-tabben.

Software Suite

Hoewel de hardware van de Epomaker RT100 Pro indruk maakt, is de software het deel waar het toetsenbord zichtbaar mee worstelt. De driver, die je handmatig moet downloaden op de website (waar ook een miljoen verschillende soorten van zijn), biedt in theorie een enorme hoeveelheid opties, van key‑mapping tot macro’s en het uploaden van GIF‑animaties voor het display, maar in de praktijk voelt alles minder stabiel en minder intuïtief dan je zou hopen.

Installaties verlopen soms stroef, het herkennen van het toetsenbord werkt niet altijd waardoor je soms de USB-C kabel moet aanklemmen en bepaalde functies reageren traag, onvoorspelbaar of slaan zelfs niet op. Het is duidelijk dat Epomaker grote ambities heeft met zijn software‑ecosysteem, maar de uitvoering blijft achter bij de solide hardware‑ervaring die het toetsenbord zelf biedt.

Dit was tevens ook de enige stoorfactor die ik heb bij het gebruik van het toetsenbord. Zo moet je bijna alles in de software instellen, maar wordt het gebruik hiervan simpelweg te moeilijk gemaakt. Niet alles is correct vertaald of direct duidelijk wat het doet, en soms registreert de software niet op inputs. Zodra je eindelijk heb weten in te stellen wat je wilde tweaken, werkt de EPOMAKER RT100 PRO als een droom.

Verdict

De Epomaker RT100 Pro is een toetsenbord dat charmeert met zijn retro‑uiterlijk en overtuigt met zijn typing feel. Het is stevig gebouwd, klinkt goed, typt prettig en biedt een unieke modulaire display‑ervaring die je nergens anders in deze prijsklasse vindt. De software en enkele afwerkingsdetails houden het toetsenbord tegen om een absolute aanrader te zijn, maar voor rond de honderd euro krijg je een opvallend compleet pakket dat zowel gamers als productiviteitsgebruikers zal aanspreken. Wie een toetsenbord zoekt dat nét even anders is, vindt in de RT100 Pro een bijzonder aantrekkelijke keuze.

De EPOMAKER RT100 PRO is te verkrijgen via de officiële webshop van EPOMAKER zelf voor €100,-