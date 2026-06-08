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State of Play juni 2026: Alles op een rijtje

Nieuws 33 Jordy Gerritse 8 juni 2026

State of Play Juni 2026

Heb je de grote  State of Play-show van PlayStation gemist? Of wil je nog eens alle highlights op je gemak terugkijken? Dan hebben we speciaal voor jou alle hoogtepunten even onder elkaar gezet. Van Wolverine tot God of War Laufey.

Sony trapte de “E3”-periode af dit jaar met een State of Play. De show zat vol met nieuwe aankondigingen, verrassingen en updates. Hier beneden sommen we de belangrijkste dingen voor je op.

Wolverine laat uitgebreide gameplay beelden zien

Marvel’s Wolverine verschint op 15 september en komt exclusief naar de PlayStation 5. Tijdens de State of Play heeft Sony ons verwend met een flink stuk aan onafgebroken gameplaybeelden.

Marvel’s Wolverine opent State of Play met gameplay

Marvel Tokon laat Knights of Doom zien

Tokon kwam voorbij met nieuwe gameplaybeelden en nieuwe personages. De vechtgame komt uit op 6 augustus 2026 en is verkrijgbaar voor PlayStation 5 en pc.

Marvel Tokon Fighting Souls kondigt Knights of Doom aan – Verschijnt 6 augustus 2026

Tomb Raider Legacy of Atlantis is uitgesteld naar 2027

Romb Raider Legacy of Atlantis kwam voorbij tijdens State of Play met nieuwe gameplaybeelden en een releasedatum in 2027. De releasedatum is 12 februari 2027. De game is verkrijgbaar voor PlayStation 5, XBOX Series en pc.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis komt uit op 12 februari 2027

Bancho The Chef krijgt zijn eigen videogame

Bancho uit Dave The Diver krijgt zijn eigen videogame die zich afspeelt voor de gebeurtenissen uit Dave The Diver. In deze game volg je Bancho in zijn reis naar wereldchef via verschillende minigames.

State of play: Bancho the chef aangekondigd

Kemuri wordt een PlayStation-console exclusive

Kemuri, van Unseen verschijnt in 2027 exclusief voor PlayStation 5 en pc.

In KEMURI, jaag je op Yokai met verschillende japanse superkrachten

Rayman Legends Retold komt uit op 1 oktober 2026

Een remake van Rayman Legends werd officieel onthuld. De game is speelbaar op PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 en XBOX Series. Spelers die de deluxe edition kopen krijgen Raymen Origins Enhanced er gratis bij.

Rayman Legends Retold officieel aangekondigd

Ace Combat 8 komt uit op 2 oktober 2026

Ace Combat heeft opnieuw van zich laten horen. Het achtste deel komt uit op 2 oktober 2026 en is speelbaar op XBOX Series, PlayStation 5 en pc. Spelers die de game vooruitbestellen krijgen een remaster van Ace Combat Zero er gratis bij.

Ace Combat 8: Wings of Theve krijgt release datum

Control Resonant komt uit op 24 september 2026

September is een drukke maand. Remedy Entertainment is daar mede verantwoordelijk voor. Het tweede deel binnen de franchise komt die maand uit voor Playstation 5, XBOX Series en pc.

Control Resonant verschijnt 24 september 2026

Onimusha komt een dag daarna uit

Onimusha: Way of the Sword komt uit op 25 september 2026 voor XBOX Series, PlayStation 5 en pc. Je kunt de demo nu al spelen.

Onimusha: Way of the Sword komt uit op 25 september 2026, demo nu speelbaar

Silent Hill: Townfall komt ook uit op 24 september

Silent Hill: Townfall verschijnt op de XBOX Series, PlayStation 5 en pc. De game is op dezelfde dag verkrijgbaar als Control Resonant.

Silent Hill – Townfall komt 24 september 2026

Dune Awakening komt uit op 22 september

De tot nu toe pc-only Dune-game komt op 22 september naar de consoles.

Dune Awakening komt op 22 september naar consoles

Stuntman: Hollywood onthuld

Er komt een nieuwe Stuntman aan met echte film-franchises. We zien onder andere KITT, Fast and Furious auto’s en nog veel meer. Er is nog geen releasedatum bekend.

Stuntman: Hollywood, een revival na bijna 20 jaar afwezigheid

No Rest for the Wicked krijgt volledge release op console

De Early-Access game van de makers van Ori komt in oktober volledig uit. De game krijgt dan ook een console-versie.

No Rest for the Wicked komt in oktober naar PS5

Until Dawn 2 onthuld

Er komt een vervolg op Until Dawn met nieuwe personages. Peter Stormare keert terug om zijn rol uit het eerste deel op te pakken. De game komt in 2027 naar de PlayStation 5.

Until Dawn 2 onthuld bij State of Play, komt in 2027

Phantom Blade Zero hint naar zomernieuws

Nog niets concreets, maar ergens deze zomer ontvangen we meer nieuws omtrent Phantom Blade Zero. De releasedatum wordt vermeend opgeschoven naar eind oktober.

Deze zomer meer Phantom Blade Zero nieuws – Sony brengt korte teaser

RuneScape Dragonwilds komt uit op 15 september 2026

RuneScape Dragonwilds komt naar de consoles. De game verlaat op 15 september Early Access en komt dan ook naar XBOX Series en PlayStation 5. De game is vanaf dag één speelbaar via PlayStation Plus Extra.

RuneScape: Dragonwilds komt naar PlayStation Plus

The Lost Wild onthuld

Dit dinosaurus-surivial avontuur maakt zijn opwachting in 2027.

The Lost Wild aangekondigd voor 2027

ILL laat van zich zien in afgrijselijke trailer

Dit horroravontuur is niet voor mensen met een zwakke maag. Er is nog geen datum bekend.

ILL gaat je ziek maken en toont aankondingstrailer

Dynasty Warriors 3 Remastered komt uit op 1 oktober 2026

Een remaster van het derde deel binnen de franchise komt uit op 1 oktober en is speelbaar op XBOX Series, PlayStation 5, pc en Nintendo Switch 2.

Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered krijgt overview trailer

God of War Laufey aangekondigd met gameplaybeelden

En spin-off op God of War zonder Kratos komt binnenkort naar de PlayStation 5. Er is nog geen datum bekend gemaakt.

God of War Laufey onthuld met 20 minuten gameplay

Wat is jouw favoriete aankondiging van deze State of Play?

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Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

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