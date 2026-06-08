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Summer Game Fest 2026: Alles op een rijtje

Nieuws 19 Jordy Gerritse 8 juni 2026

Summer Game Fest 2026

Summer Game Fest gemist, of wil je alles nog eventjes op je gemak teruglezen? Wij bezorgen je de one-stop shop voor al het heetste nieuws tijdens Geoff Keighley’s zomerfeestje. Pak een lekker drankje en wellicht een snack. Laten we beginnen.

Summer Game Fest zat dit jaar vol verrassingen en de heetste games. Van een nieuwe Resident Evil-game tot een Tupac-cameo (ja, echt waar). Laten we maar meteen met de deur in huis vallen

Code Veronica is terug

Resident Evil Veronica een remake van Resident Evil Code Veronica. De game komt in 2027 naar PlayStation 5, XBOX Series, Nintendo Switch 2 en pc.

Resident Evil Veronica aangekondigd voor 2027

Alien Isolation 2 officieel onthuld

De makers waren al een beetje aan het hinten voorafgaand aan de showcase, maar de onthulling is er. Alien Isolation 2 komt er echt aan.

Alien Isolation 2 aangekondigd

Gen Atlas door de maker van Shadow of the Colossus

De legendarische bedenker van ICO, Shadow of the Colossus en The Last Guardian heeft zijn nieuwe project onthuld: Gen Atlas.

gen Atlas was Project Robot, de nieuwe game van Fumito Ueda

Stranger Than Heaven wekt Tupac tot leven op 15 januari 2027

Tupac is terug en RGG Studios ook. De nieuwe titel van de makers van Yakuza komt op 15 januari 2027 uit. De game is speelbaar op PlayStation 5, XBOX Series en pc.

Stranger Than Heaven introduceert 2Pac en verschijnt 15 januari 2027

Open-wereld co-op survival HAEX komt in 2027

Een nieuw co-op avontuur in een open wereld waar je moet zien te overleven komt uit in 2027.

Open World co-op survival HAEX aangekondigd

Een eigenaardig avontuur

An Eggstremely Hard Game werd tijdens Summer Game Fest onthuld. De beelden spreken voor zichzelf.

An Eggstremely Hard Game: premiere trailer op Summer Game fest

Crossfire komt terug in 2027

Als een singleplayer-avontuur van That’s No Moon. De game komt in 2027 uit voor XBOX Series, PlayStation 5 en pc.

Crossfire eindelijk onthuld

Gundam Rogue Orbit verschijnt in 2027

Een gloednieuw Gundam-avontuur komt in 2027 naar de PlayStation 5, XBOX Series en pc.

Nieuwe robotgame van Bandai Namco, Gundam Rogue Orbit aangekondigd voor 2027

Meer verhalende beelden voor Star Wars: Galactic Racer

De releasedatum wisten wel al. Galactic Racer komt op 6 oktober naar de PlayStation 5, XBOX Series en pc. We hebben wel enkele nieuwe beelden ontvangen.

Star Wars: Galactic Racer toont nieuwe beelden

Guild Wars 3 komt er dan toch echt aan

Guild Wars 3 is officieel aangekondigd voor de PlayStation 5 en pc. De game is nog wel een tijdje van ons verwijderd, maar in het najaar van 2027 begint de eerste Beta.

Guild Wars 3 onthuld – Komt naar PS5 en PC

PlatinumGames werkt aan een Teenage Mutant Ninja Turtle-game

Verwacht de kenmerkende gameplay van PlatinumGames, maar dan in een volledige gelicenseerd TMNT-avontuur.

Platinum Games komt met TMNT – The Last Ronin

1666: Amsterdam aangekondigd

Een horroravontuur in Amsterdam? Die komt volgend jaar naar in ieder geval pc. Je kunt wel alvast aan de slag met de proloog-demo.

1666: Amsterdam aangekondigd, proloog nu speelbaar

Woodkid in de Black Flag Resynced Soundtrack

Ubisoft heeft een nieuwe trailer gedeeld voor Assassin’s Creed: Black Flag Resynced. We horen hier muziek op de achtergrond van Woodkid. Black Flag Resynced is vanaf 9 juli verkrijgbaar op PlayStation 5, XBOX Series en pc.

AC Black Flag Resynced krijgt nieuwe trailer met remake OST

Aion 2 komt ook in september uit

Een vervolg op de Aion-MMO komt net na de zomer uit. De game wordt speelbaar op pc.

AION 2 komt september 2026 uit

The Wolf Among Us laat van zich horen

Deel 1 krijgt een Remaster en deeltje nummer 2 komt er dan ook echt aan. Wel pas volgend jaar.

The Wolf Among Us 2 aangekondigd – Deel 1 krijgt remaster

Clutch laat verhalende beelden zien

We wisten al dat Clutch de nadruk meer op het verhaal ging lekken. De CARPG komt in het voorjaar van 2027 uit. De beelden check je hier beneden.

CLUTCH krijgt nieuwe cinematic trailer

Stellar Blade krijgt een vervolg

Stellar Blade: Blood Rain komt volgend jaar naar pc en PlayStation 5. We spelen in dit nieuwe deel als Evie, een nieuw protagonist.

Stellar Blade: Blood Rain aangekondigd

Blood Message volledig onthuld

Tijdens Summer Game Fest 2026 liet Blood Message opnieuw van zich horen. Ditmaal in een volledige onthullingstrailer.

Blood Message krijgt volledige onthulling

Swords of Legends onthuld

Om even in hetzelfde stramien te blijven is Swords of Legends van een andere Chinese makelaardij ook volledig onthuld.

Swords of Legends krijgt reveal trailer tijdens Summer Game Fest

Star Wars Zero Company komt uit op 27 augustus

Het tactische Star Wars avontuur dat zich afspeelt in de nasleep van de Clone Wars komt naar de PlayStation 5, XBOX Series en pc.

Star Wars Zero Company verschijnt op 27 augustus 2026

Monster Hunter Wilds Ascendance getoond

De grootschalige Master Rank-uitbreiding voor Monster Hunter Wilds verschijnt in 2027. Daarnaast is de game officieel in ontwikkeling voor de Nintendo Switch 2.

Monster Hunter Wilds Ascendance aangekondigd

Soulframe nodigt je nogmaals uit voor Preludes

Soulframe toont zichzelf opnieuw tijdens Summer Game Fest. Weinig nieuwe informatie, maar wel een nieuwe uitnodiging om alvast aan de slag te gaan met de game in de Preludes-versie.

Nieuwe Soulframe gameplay onthuld tijdens Summer Game Fest 2026

End of Abyss komt uit op 1 oktober 2026

End of Abyss is een third person action met lite horror elementen. De game komt uit op PlayStation 5, XBOX Series en pc.

End of Abyss verschijnt op 1 oktober 2026

Lords of the Fallen 2 benadrukt release in 2026

Geen datum, geen schatting, maar wel nog steeds 2026. En een paar nieuwe beelden.

Lords of the Fallen II toont The Battle for Thorngar

Attack on Titan 3 neemt je mee door het hele verhaal

Een nieuw deel binnen de action-franchise neemt je mee door het hele verhaal. Op 1 juli krijgen we meer informatie.

Attack On Titan 3 aangekondigd – Speel het verhaal van A tot Z

SAW Genesis is samen griezelen op z’n Bloober

Bloober Team werkt aan een 1 tegen 3 multiplayer game binnen het SAW-universum.

SAW – Genesis komt naar Summer Game Fest

Final but not Least

Final Fantasy 7 Revelation aangekondigd. De game komt in het voorjaar van 2027 naar de PlayStation 5, XBOX Series, Nintendo Switch 2 en pc. Het is de eerste game binnen de reeks die meteen op alle platformen verschijnt.

Final Fantasy 7 Revelation aangekondigd tijdens Summer Game Fest

Blik hier ook even terug op State of Play en de XBOX Showcase.

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Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

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