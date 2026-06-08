XBOX Showcase juni 2026: Alles op een rijtje

Nieuws 21 Malvin Schuivens 8 juni 2026
Wij coveren ieder jaar weer alle events voor je. Dit jaar hebben we ook al de State of Play en PC Gaming Show samengevat. Maar, gister zagen we ook de XBOX Showcase. We hebben alles apart besproken, maar zetten het graag voor je op een rijtje.
Al vrij snel in de showcase kregen we een nieuwe blik op Fable. De game zal releasen op 23 februari 2027 en krijgt ook een story trailer. Wat we zien is een ietwat meer donkere aanpak, maar wel met behoud van de geliefde sarcastische humor uit de originele trilogie.
Ook deze Persona remake krijgt een releasedatum en vult februari 2027 aan met een releasedatum van 18 februari 2027. Deze remake volgt de voetstappen die Persona 3: Reload heeft gezet.
Het voelt als gister dat we een nieuwe Team Ninja game kregen, maar ook een vervolg op Wo Long mocht niet wegblijven van de showcase. Deze titel krijgt nog een leuke surprise – Een Nintendo Switch 2 versie zal ook gaan verschijnen!
Wo Long 2: Wings of Ember aangekondigd – Komt ook naar Switch 2
Een game die veel sneller komt dan verwacht is de remake van Halo: Combat Evolved. Deze remake komt inclusief Collector’s Edition en brengt Halo in een modern jasje én naar PlayStation 5. Master Chief in volle next-gen glorie zijn stond zeker op mijn bingo kaart en gelukkig komt de game al eind juli!
Een volledig nieuwe Metro-game werd recentelijk onthuld en ook deze zal de februari 2027 maand aanvullen, maar dan met ouderwetse horror in ondergrondse systemen.
Over-de-top taxi racing gameplay, want Crazy Taxi is terug van hiatus. Crazy driving, crazy money – Met dat motto gaan we de geel/zwarte wagentjes wederom betreden.
XBOX bestaat 25 jaar en viert dit met een exclusief console design. Deze zal in november dit jaar nog releasen. Alhoewel aanwezige fans de console voor niets krijgen, kan jij hem binnenkort pre-orderen, want XBOX gaat snel meer vertellen over de prijs en beschikbaarheid.
Xbox kondigt 25th limited edition Series X aan – Verschijnt in november 2026
A Plague Tale met meer actie-combat, dat kunnen we verwachten in deze spin-off titel. Resonance zal op 27 augustus 2026 uit gaan komen en je kan de gameplay onthulling hier checken.
Revelations zal de naam worden voor de nieuwe uitbreiding van DOOM: The Dark Ages. Nieuwe levels, nieuwe puzzels, nieuwe vijanden. Dat kan je verwachten in Revelations!
Rose Belmont in een bad-ass 2D jasje, wat wil je nog meer? Nou, een releasedatum. Tromgeroffel…. 15 oktober 2026 zal deze game in de schappen liggen, voor best een lekkere prijs ook nog eens.
De benamingen binnen deze franchise kan over gesproken worden, maar we krijgen hoe dan ook een nieuwe Senua game. Deze titel lijkt iets meer actie te brengen dan we gewend zijn van de main line titels uit de reeks.
Valor Mortis zal de vele games die op 24 september 2026 uit gaan komen metgezellen. Deze titel hebben we al mogen bekijken op Gamescom, maar dezer first-person soulslike trekt veel ogen, en terecht.
Een title reveal, die helaas vrijwel niets laat zien. Toch kan je wat hints halen uit de teaser, zoals de kleur van de game, het thema van de game en dat het weer lekker donker wordt dit keer.
Geen Bioshock: Infinite 2, maar de vibe, die is er. Magicians is een action-adventure titel die de Franse Revolutie in een nieuw jasje plaatst. Het is een game die draait om magie!
XBOX onthult nieuwe game – Dit is Magicians: The Devil’s Deal
Ooit je eigen cult willen beginnen? Dat kan nu dus echt. Een simulator waarin je de gekste capriolen uit kan halen om mensen over te halen om jouw zelfbedachte cult te joinen.
Call of Duty: Modern Warfare 4 liet al zien wat de setting ging zijn, Noord- vs. Zuid-Korea. Wat we als afsluiter van de XBOX showcase kregen, was een eerste blik op DMZ, die hetzelfde thema zal hanteren.
Ooit een cozy life-sim willen spelen waarin het lijkt alsof je in een jaren-80 anime speelt? In Vivarium herleef je dit tijdperk. Je speelt in een terrarium, wat al bijzonder is op zichzelf.
Vivarium brengt ouderwetse anime stijl in een nieuwe life-sim
Een nieuwe Spyro stond niet op mijn bingo kaart, maar is zeer zeker welkom. Deze game laat direct zien hoe een next-gen Spyro daadwerkelijk kan ogen. We like what we see…
Een game die eerder al getoond werd, maar eentje waar Asha Sharma zeker niet voorbij laat gaan tijdens deze showcase. De game zal verschijnen in 2027, alleen op XBOX. Dit is een van de titels, naast Gears of War, die de exclusiviteit weer naar voren brengt.
Een zombieshooter die het redt tot een derde deel, dat is iets dat we niet vaak zien. Maar, deze sandbox franchise doet het gewoon enorm goed. Het derde deel staat al langer op de planning, maar laat nu eindelijk gameplay zien.
De Wuxia ARPG die nog dagelijks aardig wat spelers trekt krijgt uitbreiding na uitbreiding. Maar, dit keer is het nóg groter. Gelijktijdig komt de game ook naar XBOX, vanaf nu! Ook zit er nog een kleine verrassing in het artikel in de vorm van een limited edition controller.
Deze game krijgt een volledige onthulling, inclusief aardig wat minuten aan gameplay én een Collector’s Edition. De game zal 6 oktober releasen, exclusief voor XBOX en PC.
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Fable Gears of War Halo Showcase Xbox
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.
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