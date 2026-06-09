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Jujutsu Kaisen Rumble – Survivaton aangekondigd

Nieuws 12 Daniel Glavimans 9 juni 2026

Jujutsu Kaisen Rumble-Survivaton

Om lekker in de sfeer te blijven van de gameartikelen die ik niet had verwacht te tikken vandaag, komt de Nintendo Direct met Jujutsu Kaisen Rumble – Survivaton aanzetten. Een game met Jujutsu Kaisen-karakters van de makers van Vampire Survivors! 

De makers van Vampire Survivors komen dus nu met een game in de Jujutsu Kaisen-wereld met Jujutsu Kaisen Rumble – Survivaton. Tijdens de Nintendo Direct van vandaag is ook een trailer vrijgegeven die meer informatie geeft over de game.

Jujutsu Kaisen Rumble – Survivaton

In deze intense survival royale speel je met acht spelers tegen elkaar, maar slechts 1 speler kan het spel winnen. Je vecht tijdens het spel tegen allerlei soorten cursed vijanden en de speler die aan het eind nog leeft en de meeste punten heeft overgehouden, die wint!

Wanneer we de trailer bekijken van de game, kunnen we ook zien dat er meer dan 20 karakters in het spel zitten uit het JJK-universum. Een aardig roster dus om uit te kiezen en hopelijk zit ook jouw favoriete personage erbij. Ook zullen er een enorme hoeveelheid aanvallen zitten die ook in deze populaire manga zitten, zoals domain expansion! Als laatst is ook verteld dat elke 100 punten de regels van het spel gewijzigd kunnen worden en jij dus ook je speelstijl hierop moet aanpassen.

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Daniel Glavimans

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