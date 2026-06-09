Kingdom Hearts 4 toont na stilte nieuwe beelden – Kijk ze snel!

Kingdom Hearts 4 is ondertussen een beetje een meme geworden online, omdat de game zo ontzettend lang duurt om uit te komen en mensen snakken naar meer informatie over deze legendarische franchise. Vandaag tijdens de Nintendo Direct was het dan eindelijk zover en toonde Square Enix nieuwe beelden van de game!

Een krankzinnige week in gamingland. Zo kunnen we de afgelopen week toch wel beschrijven ondertussen. Persona 6, een nieuwe Spyro en het derde deel in de Final Fantasy 7 Remake-trilogie. En dat is maar een kleine greep uit de aankondigingen. Square Enix heeft echter gekeken naar dit alles en vond het tijd om hier nog een klein schepje bovenop te gooien!

Kingdom Hearts 4

Het voelt best lekker om dit als titel te kunnen typen, moet ik bekennen, maar eindelijk is er dus meer nieuws over Kingdom Hearts 4. Tijdens de Nintendo Direct van vandaag toonde Square Enix een nieuwe trailer en deze kun je hieronder bekijken.

De trailer lijkt zich af te spelen in Shibuya, die is geïnfiltreerd door verschillende heartless creatures. Het is aan de protagonist Sora om deze Heartless te verslaan. Zonder te veel te verklappen over de trailer zien we ook een paar oude bekende gezichten uit de vorige games, evenals een paar nieuwe personages.

Kingdom Hearts 4 heeft nog geen aankondiging, maar het is wel bekendgemaakt dat de game multiplatform gaat zijn tijdens de release. Ga jij hem halen wanneer hij uitkomt? Laat het ons weten!