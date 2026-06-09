Kingdom Hearts Collection komt naar Nintendo Switch 2

Alsof er nog niet genoeg Kingdom Hearts-nieuws was vandaag met de nieuwe trailer van Kingdom Hearts 4, is er tijdens de Nintendo Direct ook de Kingdom Hearts Collection aangekondigd.

Het was me een weekje wel in de gamingwereld met alle aankondigingen die geweest zijn. Het zijn er te veel om op te noemen, dus neem zeker een kijkje op onze website voor een mooi overzicht. Kingdom Hearts 4 is vandaag getoond, maar ook was er tijd voor Square Enix om de Kingdom Hearts Collection te laten zien, welke de eerdere delen verpakt in een mooie bundel.

Kingdom Hearts Collection

De Kingdom Hearts Collection is een collectie van Kingdom Hearts 1-3 en haar DLC-content, verpakt in een mooie bundel. Eerder waren deze games al te spelen op Nintendo Switch-platformen, maar alleen in de vorm van cloudstreaming. Dit is nu dus aangepast voor de Nintendo Switch 2-eigenaren, die nu de games gewoon lekker native op hun console kunnen gaan spelen.

Om de aankondiging van de Collection te vieren, is er ook een trailer vrijgegeven die hierboven bekeken kan worden en die alvast laat zien waar de game over gaat. De Kingdom Hearts Collection komt op 8 oktober 2026 uit!

Tot slot

Voor eigenaren van de cloudversies van het spel is er een mooie upgradekans voor deze collectie. Je kunt namelijk met 50 procent korting gebruikmaken van een zogeheten upgrade path. De cloudversies van het spel zullen helaas offline gaan vanaf vandaag. Mocht je dus door willen spelen op de Nintendoconsoles, dan moet je gebruikmaken van deze actie.