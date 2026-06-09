Lords of the Fallen 2 verschijnt ook op Switch 2

Lords of the Fallen 2 komt officieel naar de Nintendo Switch 2, net zoals een aantal andere soulslike games. Gaat de Switch 2 hét platform worden voor deze specifieke genre?

Met Lords of the Fallen 2 verschijnt deze Soulslike‑reeks voor het eerst op het Nintendo‑platform. De game lanceert in de herfst van 2026, tegelijk met de versies voor PC, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

De Switch 2‑versie draait op Unreal Engine 5 en maakt gebruik van Nanite en Lumen, waardoor het spel hogere poly‑modellen en volledig dynamische belichting kan tonen. CI Games mikt op een stabiele 30 fps, zowel in handheld‑ als docked‑modus. Volgens Game Director James Lowe werkt het team nauw samen met Nintendo en Epic om de game technisch zo goed mogelijk te laten draaien op de nieuwe hardware.

Over Lords of the Fallen 2

Inhoudelijk bouwt Lords of the Fallen 2 voort op de basis van de succesvolle 2023‑game, die inmiddels meer dan 8 miljoen spelers heeft bereikt. De sequel wordt door CI Games omschreven als “bolder, braver and bloodier”, met een sneller en responsiever gevechtssysteem, brutalere executions, uitgebreidere combat‑opties en een veel grotere variatie aan vijanden en biomen. De wereld van Axiom en Umbral keert terug, maar dan duizend jaar later — donkerder, gevaarlijker en meer verweven met de Umbral‑dimensie dan ooit.

Lords of the Fallen 2 wordt een volwaardige, technisch indrukwekkende Switch‑2‑release, met dezelfde brute actie als op de andere platforms, maar geoptimaliseerd voor Nintendo’s nieuwe hardware.

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