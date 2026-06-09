Review | SteelSeries Arctis Nova Pro Omni

Vandaag kijken we naar de SteelSeries Arctis Nova Pro Omni, een nieuwe variant van het flagship model van SteelSeries. Studio geluid in een draadloze lag-free headset, wie wil dat nu niet?

SteelSeries is zo’n merk dat je als gamer eigenlijk vanzelf tegenkomt. Ze maken al jaren gear waar je zonder nadenken op kunt vertrouwen, van muizen tot headsets die je hele avond comfortabel blijven zitten. Vooral de Arctis‑lijn werd een favoriet: clean design, lekker draagcomfort en audio waar je meteen in wegzakt.

Recent zagen we al de Arctis Nova Elite verschijnen. Dit was SteelSeries take op een audiophile headset die héél goed werd ontvangen. Nu heeft het bedrijf nóg een variatie uitgebracht van hun flagship model headset, ditmaal weer gericht naar gamers: de Arctis Nova Pro Omni. Een headset die niet alleen voortborduurt op wat al goed was, maar ook een paar slimme vernieuwingen meeneemt om je games nog beter te laten klinken.

Bouwkwaliteit en design

De SteelSeries Arctis Nova Pro Omni is een ingetogen headset qua looks. Het ontwerp blijft trouw aan de herkenbare Nova‑lijn: slank, flexibel en verrassend stevig, met een elastische hoofdband die de druk gelijkmatig verdeelt. Verder komt hij in drie verschillende kleuren: zwart, wit of marineblauw, met één zilver accent op de earcups. Helaas geen opvallende kleuren zoals de Arctis Nova 7 (gen 2).

Niet heel nieuw of speciaal zul je denken, totdat je hem vast pakt en er toch wel iets meer gewicht achter zit dan je zou schatten. Nee, de headset is niet zwaar, maar hij geeft wel direct een premium gevoel. Dat gevoel van kwaliteit komt voornamelijk ook door materiaal keuze, zo is de headset voornamelijk gemaakt van aluminium én op sommige plekken kunststof met een matte afwerking.

Toen ik de Arctis Nova Pro Omni op m’n hoofd zette, dacht ik direct “wow”. De headset zit stevig genoeg dat hij er niet van je hoofd afvalt bij elke beweging en los genoeg zodat je de headset zonder problemen uren achter elkaar kan dragen. De oorschelpkussens helpen ook nog eens bij het comfort dankzij de zachte vulling. De kussens zijn gemaakt van een lederachtige stof en kunnen soms te warm worden, vooral nu in de zomer dagen. Wel heb je het geluk dat je ze kunt afnemen mocht je ze willen vervangen of schoonmaken.

De bediening van de headset is minimalistisch gehouden en zijn voornamelijk terug te vinden op de linker oorschelp eveneens als de uitschuifbare microfoon. Je krijgt een notched volume wiel, een mute-knop, een aan/uit-knop én een 3.5mm input. Ook zit er een USB-C aansluiting verstopt onder het kapje; deze aansluiting heb je nodig om bijvoorbeeld de headset firmware een update te geven.

Op de rechter oorschelp vind je de Bluetooth-knop waarmee je apparaten kunt pairen. Ook hier zit onder het kapje iets verstopt, namelijk de verwisselbare batterij wat deze headset zo aantrekkelijk maakt. Als deze leeg is, kun je namelijk de batterij verwisselen met de tweede batterij die op aan het laden is in het basis station. Hierdoor heb je vrijwel een headset die nooit leeg raakt.

Het kloppend hart

Het brein en tevens het hart van de headset is de meegeleverde basis station. Dit is ongeveer hetzelfde station dat je krijgt bij de Arctis Pro Wireless, maar dan op steroïden. Omni betekent ook wel “alles” en dat weerspiegelt hij in zijn kunnen. Deze nieuwe basis station heeft maar liefsts drie USB-C aansluitingen, één line-in en één line-out 3.5mm aansluiting.

Het station maakt het namelijk mogelijk om meerdere apparaten tegelijk aan te sluiten, zoals pc, PS5, Xbox, aux en Bluetooth, en tevens deze bronnen tegelijk te laten spelen. Echt een droom! Zo zit ik nu vaker in een PlayStation Party te babbelen, muziek te luisteren via Spotify op PC én aan het gamen op m’n Switch 2.

Verder kun je via het station verschillende instellingen aanpassen. Van het toepassen van een equalizer, het in- en uitschakelen van Active Noise Cancellation of Transparency mode en nog een aantal andere tweaks. Verder kun je ook via de SteelSeries GG software meer instellingen toepassen. Denk bijvoorbeeld aan uitgebreide equalizeropties, microfoontuning en zelfs het instellen van Bluetooth én Sonar‑profielen.

Geluid in balans

Wat ik als eerste merkte was dat SteelSeries voor een heel gecontroleerde sound heeft gekozen met de Arctis Nova Pro Omni. De bass is aanwezig, maar niet overdreven waardoor andere details goed hoorbaar blijven.

In shooters zoals Marathon hoor je bijvoorbeeld voetstappen superduidelijk, en in race games hoor je details in het geluid van de motor. Vooral de middentonen zijn scherp afgesteld, waardoor je precies weet waar iemand loopt of herlaadt. In chaotische games blijft de mix verrassend overzichtelijk; zelfs als alles om je heen ontploft, blijven belangrijke geluiden overeind.

Muziek klinkt iets minder warm dan bij typische lifestyle‑headphones, maar de helderheid en snelheid maken veel goed. Af en toe kunnen de hoge tonen wat scherp worden, maar dat is met de EQ zo gefixt. Zo heb ik via AutoEQ de headset opgezocht en de EQ toegepast die door professionals worden aangeraden. Zo kreeg de headset een nóg gebalanceerdere toon die nog plezanter werd dan de out-of-the-box instelling.

Een sterke microfoon

De microfoon van de Arctis Nova Pro Omni is zeer sterk. Mijn stem klinkt helder en natuurlijk, zonder dat typische headset filtertje wat je vaker wel eens hoort. Het hele spectrum van geluid is aanwezig en hoorbaar, alhoewel de standaard instelling iets te boomy was voor mijn stem. Ook hier fixt een EQ instelling dit probleem!

Achtergrondgeluid wordt opvallend goed weggefilterd; pc‑fans, toetsenbord en zelfs wat rumoer in de kamer verdwijnen bijna volledig. Voor Discord, streams of zelfs casual opnames voelt dit echt als een van de betere microfoons die je in een gaming‑headset gaat vinden.

Verdict

De Arctis Nova Pro Omni is een premium gaming‑headset met sterk draagcomfort, een verwisselbare batterij en een krachtig basisstation waarmee je meerdere apparaten tegelijk kunt gebruiken. Het geluid is helder en gebalanceerd met strakke bas en duidelijke details, vooral in shooters. De microfoon klinkt verrassend natuurlijk en filtert achtergrondgeluid goed weg. Kortom: een veelzijdige, hoogwaardige headset die zowel qua audio als functionaliteit sterk presteert.

De SteelSeries Arctis Nova Pro Omni is te verkrijgen voor €399,99 via SteelSeries’ eigen webshop.