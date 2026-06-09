Rhythm Heaven Groove krijgt overview trailer – Verschijnt 2 juli 2026

Een aparte opener voor de Nintendo Direct van 9 juli 2026 is Rhythm Heaven Groove. De game krijgt een releasedatum van 2 juli 2026 voor Nintendo Switch en Switch 2. Deze ritme game heeft 80 levels voor jou in petto!

In Rhythm Heaven Groove kan je dus meer dan 80 levels spelen en challenges uitspelen. Je kan dit doen in solo of co-op tot vier mensen. De game heeft namelijk meer dan 30 co-op levels waarin jij en jouw vrienden hun ritme kunnen laten zien. Zo zijn er levels waarin je moet tennissen, iemand zijn neusharen moet uittrekken of in een restaurant zo snel mogelijk moet eten. De game zal voldoende afwisseling bieden en kost niet meer dan 40 euro.

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