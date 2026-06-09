Rhythm Heaven Groove krijgt overview trailer – Verschijnt 2 juli 2026

Nieuws 13 Malvin Schuivens 9 juni 2026
Een aparte opener voor de Nintendo Direct van 9 juli 2026 is Rhythm Heaven Groove. De game krijgt een releasedatum van 2 juli 2026 voor Nintendo Switch en Switch 2. Deze ritme game heeft 80 levels voor jou in petto!
In Rhythm Heaven Groove kan je dus meer dan 80 levels spelen en challenges uitspelen. Je kan dit doen in solo of co-op tot vier mensen. De game heeft namelijk meer dan 30 co-op levels waarin jij en jouw vrienden hun ritme kunnen laten zien. Zo zijn er levels waarin je moet tennissen, iemand zijn neusharen moet uittrekken of in een restaurant zo snel mogelijk moet eten. De game zal voldoende afwisseling bieden en kost niet meer dan 40 euro.
Nog meer minigames checken? Nintendo Switch Sport Resort is ook zojuist aangekondigd!
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Nintendo Switch rhythm heaven groove switch 2
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
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