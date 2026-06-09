Stellar Blade en EVE springen naar Nintendo Switch 2

Als je mij had gezegd dat Stellar Blade speelbaar zou zijn op de Nintendo Switch 2 dan had ik je voor gek verklaard, toch is de port officiëel aangekondigd door SHIFT UP en Nintendo.

Stellar Blade komt naar de Switch 2, dat is op 9 juni 2026 bevestigd tijdens de Nintendo Direct Live Stream. De game is recent zijn status als PlayStation‑exclusive al verloren, zo verscheen deze titel niet lang geleden op PC. Nu maakt de game ook zijn de sprong naar de Switch 2.

Geen nieuwe content voor Switch 2 versie van Stellar Blade

De game zelf blijft inhoudelijk hetzelfde als de oorspronkelijke release: geen nieuwe content, geen extra modi en geen uitbreidingen speciaal voor de Switch‑versie. SHIFT UP heeft namelijk zijn handen vol aan Stellar Blade: Blood Rain, de pas aangekondigde sequel.

Wat wél duidelijk is: de volledige game — met zijn snelle, stijlvolle combat, post‑apocalyptische setting en het verhaal rond EVE die de aarde probeert te heroveren — komt intact naar Nintendo’s platform. De aankondigingstrailer bevestigt dat de game visueel grotendeels overeenkomt met de PS5‑versie, maar hoe sterk de Switch‑2‑port technisch wordt, moeten we even op wachten.

Stellar Blade verschijnt in 2026 op Nintendo Switch 2, wanneer is nog niet duidelijk.

Check ook ander nieuws rondom de Nintendo Direct van 9 juni 2026, zoals: Atelier Karia: The Night Kingdom & The Guide of Memories aangekondigd.