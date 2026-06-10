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Destiny 2 spelers breken servers met komst laatste update

Nieuws 42 Malvin Schuivens 10 juni 2026

destiny 2

De Summer Game Fest chaos is voorbij, maar een nieuwe chaos breekt door. Destiny 2 kreeg gister namelijk haar laatste update: Monument of Triumph. Fans zijn al weken aan het plannen om dit een groot feest te maken, voor de allerlaatste keer. Dat, dat is gelukt.

Een donkere periode voor Destiny 2 fans, want Monument of Triumph is de laatste update die de game ooit zal krijgen. Ook een Destiny 3 lijkt vooralsnog ver van ons vandaan. Naast dat fans massaal de petitie voor dit derde deel in hebben gevuld, werden er ook plannen gemaakt om deze laatste Destiny 2 update te benutten voor een groot feest.

Bungie was hier uiteraard van op de hoogte en voegt veel aan de game toe om iedereen zoveel mogelijk oude en nieuwe content aan te rijken. Daarnaast zien we ook bundelkortingen in de in-game en launcher stores. Maar, alhoewel Bungie aangaf klaar te zijn voor een server storm, hadden ook zij de grote influx aan spelers niet verwacht.

Zelfs onze vriendengroep heeft de koppen bij elkaar gestoken en is momenteel oude content, zoals de Vault of Glass, aan het herleven. Maar, de Steam Charts liegen er niet om. Meer dan 150.000 spelers waren gister online, alleen al via Steam. Hoe veel spelers dit ook nog eens op PlayStation en XBOX waren, dat is verder niet bekend.

Vaarwel zeggen tegen een MMO-shooter waar spelers duizenden uren ingezonken zijn, dat is zeer zeker niet makkelijk. Maar, Bungie zorgt ervoor dat fans hun oude tijden kunnen herleven én kunnen afsluiten met een knaller. Zo worden er heel veel gearchiveerde skins teruggebracht en wordt oude content beschikbaar gemaakt. Ook kunnen spelers nu enorm goedkoop een collectie van alle expansions scoren in de respectievelijke stores.

In die collectie krijg je zo goed als alles. Features raids en dungeons, ingebakken dungeon keys, chests en andere rewards en de mogelijkheid om dingen die je bent misgelopen toch nog te kunnen verkrijgen.

Wil je alles zien dat Monument of Triumph brengt? Dan kan je dat hier lezen.

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About the author

Malvin Schuivens

Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.

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