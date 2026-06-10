Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition komt naar Nintendo Switch 2

Naast de aankondiging van Wo Long 2: Wings of Ember is er ook een Nintendo Switch 2-versie van Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition aangekondigd. De game komt op 3 september uit op de Nintendoconsole. Deze versie is al enige tijd verkrijgbaar voor andere consoles.

Hoe Team Ninja het doet, is voor ons een groot vraagteken. Ze brengen de ene na de andere action-game uit en er lijkt geen vertraging in te komen. Net na het ongekende succes van Nioh 3 laat Team Ninja Wo Long 2 aan de wereld zien. Deze game komt in 2027 naar PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2. Nintendo Switch 2-spelers mogen dit jaar nog met het eerste avontuur aan de slag. Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition komt op 3 september uit op Nintendo Switch 2.

De Complete Edition van de game bevat naast het volledige basisspel alle grote uitbreidingen. Dit zijn er in totaal drie: Battle of Zhongyuan, Conqueror of Jiangdong en Upheaval in Jingxiang. Verder heeft deze versie nieuwe endgame-content, nieuwe wapensoorten, moeilijkheidsgraden, maps, Divine Beasts en samenwerkings-DLC, waaronder uitrusting uit Nioh 2, Naraka: Bladepoint en Lies of P. De Nintendo Switch 2-versie krijgt daar een exclusieve bonus bovenop: de Xuanwu Armour. De Nintendo Switch 2-versie krijgt ook de Baihu Armour, Zhuque Armour, Qinglong Armour en The Records of the Grand Historian erbij. Deze zaten oorspronkelijk als bonus bij het basisspel.

De inmiddels meer dan drie jaar oude game hebben wij goed aan de tand gevoeld toen deze verscheen. Je kunt onze review hier teruglezen. De vraag is nu alleen of we ons er opnieuw aan gaan wagen op de Nintendo Switch 2.