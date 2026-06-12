Review | GXTrust GXT 867 Acira Mini Wireless

De GXTrust GXT 867 Acira Mini Wireless is een 60% toetsenbord met Tri-Mode wireless verbinding, mechanische switches én voor een aardig zachte prijs. De bekabelde versie bestaat al een tijdje, maar nu is het tijd voor de wireless!

De nieuwe en draadloze variant van de Acira Mini is een echte ruimtemaker. Het toetsenbord hanteert namelijk een 60% lay-out. Dit maakt het bord ideaal om mee te nemen, of om te gebruiken om ruimte te besparen. Daarnaast heeft de Acira Mini Wireless nog wel wat leuke dingen in petto.

Design en bouwkwaliteit

Laat ik direct beginnen met het positieve en dat is dat Trust hun 60% lay-out hier goed toepast. Het toetsenbord is écht klein, maar behoudt voldoende ruimte tussen de keycaps, heeft weinig overbodige elementen aanwezig en is universeel voor keycap sets. Het toetsenbord kan op hoogte versteld worden.

De Acira Mini Wireless heeft voornamelijk plastic behuizing. Daardoor is het een enorm licht toetsenbord, maar voelt hij ook ietwat aan de goedkope kant. Hij is dus niet heel stevig of duurzaam, maar wel lekker licht en makkelijk mee te nemen. Wat me dan wel weer positief verrast, is dat er vrijwel geen keyboard flex aanwezig is, waardoor het toetsenbord met typen dan wel weer enorm stevig voelt.

De keycaps zijn van hoge kwaliteit en liggen lekker op de vingers. Ik voorzie dat deze ook wel lang meegaan. Maar, door de lay-out is dit ook wel een bord dat je leuk kan customizen met keycap sets. Wat me wel op is gevallen, is dat de akoestiek niet geweldig is. De keys klinken relatief hol en de spatie is zelfs aardig luid vergeleken met bijvoorbeeld de Xyra TKL waar ik eerder naar heb gekeken.

Al met al een beetje een mix van budget en verrassend stevig of duurzaam dus. De Acira Mini Wireless kost ongeveer €69,99. Dat is in ieder geval de prijs waarvoor hij op dit moment gaat. Voor die prijs is het in ieder geval prima kwalitatief, maar zijn er ook stevigere opties beschikbaar. Alleen die modellen hebben waarschijnlijk geen draadloze opties.

Features

Want dit toetsenbord heeft dus wel degelijk een aantal troeven. De Tri-Mode verbinding is ideaal. Het toetsenbord werkt met 2.4G, Bluetooth én bekabeld. Dit maakt het een enorm veelzijdig toetsenbord. Daarnaast kan je de verbindingen on-board makkelijk aanpassen en ook wisselen tussen de apparaten, die dus gelijktijdig verbonden kunnen zijn.

Het toetsenbord is vrij van software en kan volledig ingesteld worden via on-board functietoetsen. Dit is zowel een voor- als nadeel. Je mist hiermee een bepaalde personalisatie, maar hoeft ook niet weer een programma op je computer te zetten. Dit ligt dus volledig aan je persoonlijke voorkeur. Ik zelf ben wel echt fan van die personalisatie. Maar, als ik gewoon plug & play zou willen, dan kan ik dat met de Acira dus wel krijgen.

Ook kan je on-board de RGB aanpassen. Dit is niet de meest felle belichting ooit, maar het kan ermee door. Daarnaast zijn de ingebakken kleuren ook niet heel mooi. Ik heb hem zelf dus altijd op wit staan. Vooral rood, blauw en groen zijn niet geweldig mooi op dit bord.

Switches en performance

De Acira Mini Wireless heeft Outemu Red switches. Deze zijn lineair van aard en hebben een lichte aanslag. Dit soort switches zijn normaal aardig stil, maar hier is het geluid dus vrij inconsistent en soms zelfs luid. Verder typt en voelt de switch echt helemaal prima in combinatie met de keycaps.

Qua performance is er weinig te klagen. Zelfs in 2.4G en Bluetooth mode is er vrijwel geen vertraging aanwezig. Zou ik gamen in Bluetooth mode? Wellicht niet. Maar, de 2.4G mode is heel betrouwbaar voor de meeste games. Keys reageren ook snel genoeg om er competitieve titels zoals Siege X mee te spelen. Qua performance en typervaring heb ik eigenlijk helemaal niets dat ik slecht vind aan dit bord.

Wat daarbij ook helpt, is dat het toetsenbord erg licht aanvoelt tijdens gebruik. De lineaire switches vragen weinig kracht en de compacte lay-out zorgt ervoor dat alle belangrijke toetsen dicht binnen handbereik zitten. Zeker voor snelle shooters of andere competitieve games voelt het toetsenbord daardoor responsive aan. Het is misschien niet het meest premium mechanische toetsenbord op de markt, maar tijdens dagelijks gebruik en gaming levert de Acira Mini Wireless precies wat je ervan mag verwachten.

Verdict

De GXTrust GXT 867 Acira Mini Wireless is een toetsenbord dat vooral uitblinkt door zijn veelzijdigheid. Voor ongeveer €70 krijg je een compact 60% toetsenbord met Tri-Mode connectiviteit, degelijke mechanische switches en een prettige typervaring. Dat maakt het een interessante optie voor mensen die een klein toetsenbord zoeken dat zowel thuis als onderweg goed tot zijn recht komt. Niet alles is echter perfect. De behuizing voelt aan de budgetkant, de akoestiek laat wat te wensen over en ook de RGB-verlichting weet niet echt indruk te maken. Daarnaast mis ik persoonlijk softwarematige personalisatie, al zullen genoeg gebruikers juist blij zijn met de volledig plug & play aanpak. Toch wegen de pluspunten voor mij zwaarder dan de minpunten. De bouwkwaliteit is ondanks het lichte gewicht verrassend solide, de draadloze prestaties zijn betrouwbaar en de algemene gebruikservaring is gewoon goed. Zoek je een compact en wireless mechanisch keyboard zonder direct richting de hogere prijsklassen te kijken, dan is de Acira Mini Wireless absoluut een interessante optie. Het is misschien geen toetsenbord dat uitblinkt in afwerking of geluid, maar wel eentje dat op vrijwel alle belangrijke punten simpelweg goed presteert.