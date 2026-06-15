Call of Duty: Modern Warfare 4 campaign verschijnt een week eerder

Activision en Infinity Ward hebben bekendgemaakt dat de Call of Duty: Modern Warfare 4 campaign mode al een week voor de officiële releasedatum te spelen is. Met een digitale pre-order krijg je op 16 oktober al toegang tot de campaign.

Spelers die Call of Duty: Modern Warfare 4 digitaal vooruitbestellen op XBOX Series X|S, PC, PlayStation 5 of Nintendo Switch 2, mogen vanaf 16 oktober 2026 al aan de slag met de campaign mode. Dat is een week voordat de game officieel uitkomt. Hiermee geeft Activision alle spelers om het verhaal ruim van tevoren al te beleven, zodat iedereen vanaf 23 oktober 2026 de multiplayer en DMZ-mode kunnen ervaren.

Het maakt niet uit of je de standard- of Vault Edition vooruitbesteld. Iedereen krijgt toegang tot de campaign Early Access. Daarbij krijgen spelers 10% korting op de Vault Edition als zij in het bezit zijn van voorgaande Call of Duty-games.

Naar Korea in de Modern Warfare 4 campaign

Modern Warfare 4 brengt de strijd naar Korea. In deze campaign spelen we als Private Park die voor het eerst in conflict terecht komt. Samen met zijn squad is hij bezig met een routinemissie die al snel uitbreekt in totale chaos, zodra Noord Korea een grootschalige invasie start. Park en zijn squad zijn genoodzaakt om een wanhopige strijd te voeren tussen instortende steden en tegenaanvallen.

Iconen uit de Modern Warfare-franchise keren terug. Captain Price die ditmaal buiten het systeem opereert waar hij ooit deel van was. Tijdens zijn toektocht naar wraak ontdekt hij een krachtig wapen die sterk genoeg is om de weegschaal van de macht de andere kant op te laten wegen. Hij komt terecht in een conflict die veel groter is dan hij ooit had kunnen voorstellen. Hierdoor is hij genoodzaakt om samen te werken met onverwachte en ongemakkelijke partijen in operaties die in geen enkel boekje zijn voorgeschreven.

Ga jij aan de slag met de Modern Warfare 4 campaign Early Access?