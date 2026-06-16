De nieuwe DT 30 IE van beyerdynamic — voor instappers én professionals

beyerdynamic introduceert de DT 30 IE: een nieuwe standaard voor betaalbare in‑ear monitoring voor instappers maar ook professionals.

beyerdynamic zet opnieuw een stap in de wereld van professionele monitoring met de introductie van de DT 30 IE. Deze in‑ear monitor is ontwikkeld in Duitsland en richt zich vooral op muzikanten die tijdens optredens en repetities maximale controle willen houden over hun geluid. Met een gebalanceerd klankprofiel, hoge passieve isolatie en een robuuste, IP54‑gecertificeerde bouw is dit een model dat zowel op kleine podia als grote festivalstages zijn mannetje staat.

Ontworpen voor echte podiumsituaties

De DT 30 IE is gebouwd met de realiteit van live‑optredens in gedachten. De 11‑millimeter dynamische driver levert een gebalanceerde sound die zich uitstrekt van 5 tot 20.000 Hz. Hierdoor blijven vocals helder, instrumenten goed gedefinieerd en monitoringmixes betrouwbaar, zelfs wanneer de akoestiek van een zaal verandert of wanneer het podiumgeluid overweldigend wordt.

De passieve isolatie van maximaal 39 dB speelt daarbij een belangrijke rol. Muzikanten hoeven niet langer te vechten tegen harde drums, versterkers of publiek. In plaats daarvan kunnen ze zich volledig concentreren op hun eigen mix, wat vooral bij complexe live‑situaties een wereld van verschil maakt.

Comfort dat blijft zitten, zelfs tijdens lange sessies

Een in‑ear monitor moet niet alleen goed klinken, maar ook comfortabel blijven zitten. De DT 30 IE heeft een compact, ergonomisch ontwerp dat stevig in het oor verankerd blijft, zelfs tijdens intensieve optredens of lange repetities. Met een gewicht van slechts 2,7 gram per earpiece merk je nauwelijks dat je ze draagt.

De bouwkwaliteit van de DT 30 IE is gericht op langdurig gebruik. De Kevlar‑versterkte kabel is afneembaar en maakt gebruik van een MMCX‑connector, waardoor hij eenvoudig te vervangen is wanneer dat nodig is. De goud‑geplateerde connectors en de geïntegreerde memory wire zorgen voor een stabiele verbinding en een stevige pasvorm.

Omdat onderdelen vervangbaar zijn en losse spare parts beschikbaar blijven, is de DT 30 IE geen wegwerpproduct maar een monitoringoplossing die jaren mee kan.

In de verpakking zitten drie maten silicone eartips en drie maten foam eartips, zodat iedere gebruiker een pasvorm kan vinden die goed afsluit en prettig aanvoelt. Die goede afsluiting is essentieel voor zowel isolatie als geluidskwaliteit.

Gecertificeerde bescherming tegen stof en spatwater

Waar veel in‑ears claimen geschikt te zijn voor live‑gebruik, beschikt de DT 30 IE over een officiële IP54‑certificering. Dat betekent dat hij beschermd is tegen stof en spatwater, iets wat in de praktijk enorm belangrijk is. Repetitieruimtes zijn stoffig, optredens zijn zweterig en buitenconcerten kunnen nat worden. Deze in-ear monitors zijn hier allemaal op voorbereid, waardoor hij betrouwbaarder is dan veel modellen in dezelfde prijsklasse.

Ervaringen van artiesten wereldwijd

De DT‑serie van beyerdynamic heeft sinds de introductie op NAMM 2025 veel lof gekregen. Verschillende artiesten benadrukken de betrouwbaarheid en geluidskwaliteit van de in‑ears.

DJ en producer Qris vertelt dat hij tijdens arena‑tours, festivals en clubshows altijd op zijn beyerdynamic‑in‑ears kan rekenen. De combinatie van helderheid en isolatie geeft hem live dezelfde kwaliteit die hij gewend is in de studio.

Ook drummer en content creator Abel Orta Jr. is enthousiast. Hij vergelijkt de DT‑modellen zelfs positief met custom‑molded in‑ears, omdat ze precies de bas, het comfort en de betrouwbaarheid leveren die hij dagelijks nodig heeft.

Drummer Carl‑Johan Hökdal sluit zich daarbij aan. Voor hem maakt goede isolatie op het podium een enorm verschil, en hij geeft aan nog nooit zo comfortabel met zijn in‑ear mix te hebben gewerk

De beyerdynamic DT 30 IE is vanaf 16 juni 2026 verkrijgbaar voor een adviesprijs van €119 via de officiële webstore van beyerdynamic.