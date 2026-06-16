Logitech G kondigt G3 line-up aan met muis én toetsenbord

Eerder bekeken we al de Logitech G G512 X, maar nu is het ook tijd voor de G3 Series om een update te krijgen. Achter gesloten online deuren mochten wij al een kijkje nemen, zodat we jullie vandaag kunnen inlichten over de G316 X Wired Gaming Keyboard en de G305 X Superlight Wireless Gaming Mouse.

In februari 2026 kwam de G325 Lightspeed Gaming Headset al op de markt. Maar, bij een headset hoort ook een toetsenbord en muis. Vandaag kondigt Logitech officieel de volgende 2 modellen aan.

G305 X Superlight

De G305 is al sinds 2018 een vaste waarde dankzij zijn sterke combinatie van prijs en prestaties. Met de nieuwe X Superlight-variant zet Logitech de volgende stap. Deze muis brengt het vertrouwde concept naar een hoger niveau met een lichter ontwerp en moderne technologie, waardoor hij klaar is voor de toekomst zonder zijn uitstekende prijs-kwaliteitverhouding te verliezen.

De G305 X Superlight is niet zomaar een update, maar eentje die de Superlight tag mag dragen. De muis wordt dus een stuk lichter, maar behoudt de ei-achtige vorm die gamers zo fijn vinden. De muis wordt ongeveer 65 gram in gewicht en komt met de Hero 44K Sensor. Dat betekent: 44K DPI en >678 IPS. Hiermee wordt de muis meer competitive dan voorheen, ondanks het budget. Met RGB aan kan je ongeveer 130 uur batterij verwachten én je kan de polling rate naar 8K zetten.

Ook G-HUB zal meer toevoegen voor deze muis. Zo heb je custom sensor calibratie, waarmee de muis je vorige muis kan na-apen qua instellingen. Dit betekent dat je nooit hoeft te verliezen wat je gewend bent. Ook kan je X en Y DPI los van elkaar instellen, dit is een voordeel voor competitieve FPS-gamers. Uiteraard kan je ook de RGB aanpassen. En ja, die zit er in deze variant wel op!

Naast wireless met 2.4G, kan je de muis nu ook gebruiken met de nieuwste Bluetooth. De muis zal ook fast-charging hebben en kan 3.5 uur aan batterij bieden na een 2-minuten lange charge.

Qua design zien we dat het middenstuk vóór de scrollwheel nu transparant is voor een modernere look. Uiteraard kan je hier nog steeds de DPI button vinden (met RGB). Qua vorm blijft verder alles hetzelfde, maar het materiaal en de skates onderop krijgen wel een kleine upgrade. Daarnaast geeft Logitech je de ‘right to repair’. Dit houdt in dat je de muis mag openschroeven om hem zelf te repareren, zonder dat je garantie verliest.

De Logitech G G305 X Superlight zal €79,99 gaan kosten en verschijnt eind juni 2026.

G316 X Wired

Een toetsenbord dat in China al bestond, maar nu wereldwijd beschikbaar komt, is de G316 X Wired. Een bekabeld toetsenbord met 8kHz polling, 0.125ms responsetijd én game mode als dedicated knop. Het toetsenbord heeft een control dial met schermpje. Deze kan je gebruiken voor polling rate, brightness, media control en geluid. Een multifunctionele dial dus!

Qua sound focust Logitech G op ”thock”, wat een lekker diep geluid zou moeten geven. Dit 98% toetsenbord zal bestaan uit vier verschillende foam-lagen, zodat niet alleen het geluid goed is, maar ook het gevoel.

Het toetsenbord is hot-swappable en zal te koop zijn in zowel lineaire switches, als tactile switches. Maar, je kan dus iedere switch vervangen en het bord volledig custom maken. Qua belichting zit er een lichtbalk tussen de nummers en F-toetsen. Daarnaast kan je via G-HUB natuurlijk weer alles aanpassen, van belichting tot macro keys!

De Logitech G G316 X Wired zal €119,99 gaan kosten en verschijnt eind juni 2026.