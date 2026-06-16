Mistfall Hunter Open Beta is nu speelbaar

Mistfall Hunter werd twee jaar geleden aangekondigd en deze titel wekte direct onze interesse. Deze week kunnen we er eindelijk mee aan de slag in de Open Beta, maar jij dus ook. De Open Beta is speelbaar op PC, PlayStation 5 en Xbox Series X. Je kunt deze tot 22 juni spelen.

Mistfall Hunter verschijnt op 29 juli, maar je kunt nu al een weekje aan de slag met de Open Beta. De Open Beta is aangevuld met nieuwe content, zodat spelers die eerder aan de slag zijn gegaan met playtests op PC ook aangespoord worden om er terug in te duiken. De Open Beta is nu ook speelbaar op consoles en bevat onder andere een nieuwe class: de Withered Knight, een nieuwe map: Hallowgrave en de toevoeging van de eerste late-game Mist Lord Boss: Sálmar, the Cursed Moonware.

Mistfall Hunter is een fantasy extraction RPG die je alleen of samen met twee anderen in squads van drie kunt spelen. Het doel is hetzelfde als in alle andere extraction-titels: drop in, vergaar loot, voltooi opdrachten en ontsnap veilig. Wil je de nieuwe boss al even in actie zien om je voor te bereiden? Check hier beneden dan enkele actiebeelden.

Ontgrendel prijzen en gamekeys

Spelers die aan de slag gaan met de Open Beta maken kans op unieke prijzen in het Gylden Rush-evenement. Dit evenement is exclusief voor de Open Beta. Tijdens het spelen kunnen hunters een Golden Cipher tegenkomen. Deze voorwerpen zijn zeldzaam en kun je vinden in lijken van gevallen vijanden of verborgen in kisten. Als je deze Ciphers weet te ontcijferen, wachten er speciale beloningen op je, waaronder een speciale Gyldhunter Badge, Standard en Deluxe Edition Steam Keys voor de volledige game of speciale in-game flair.