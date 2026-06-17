Gerucht | XBOX gaat Ninja Theory verkopen – Senua onthuld als lokkertje

Nieuws 4 Malvin Schuivens 17 juni 2026
De gaming industrie is een wervelwind van ontslagen en gesloten studio’s op dit moment. Zo sluit de studio achter Luna Abyss een maand na de lancering van deze game. Maar, ook XBOX gaat het slachthuis openen. Zo gaan er geruchten over South of Midnight studio Compulsion Games én Ninja Theory, de studio achter Hellblade. Beide studio’s zullen gesloten of verkocht worden.
Asha Sharma brengt frisse wind voor XBOX en zette grote statements tijdens de laatste XBOX Showcase gedurende Summer Games Fest 2026. De studio gaat qua identiteit terug naar vroeger. Toch lijkt Sharma al tegen grotere problemen aan te lopen. Er gaan al dagen geruchten dat meerdere studio’s in conclaaf zijn om onder de XBOX vleugel te kunnen blijven. Onder andere Compulsion Games en Ninja Theory vallen hieronder. Het opmerkelijke is dat Ninja Theory tijdens de laatste showcase nog een nieuwe game aankondigde: Senua. Die naamgeving werd door gamers als apart bevonden. Waarom geen Hellblade 3? Waarom lijkt deze game in essentie veel meer gericht te zijn op actie in plaats van zenuwslopende verhalen omtrent interessante personages? Nou, dit kan zomaar eens betekenen dat Ninja Theory niet direct gesloten wordt, maar eerder verkocht.
Dat zou inhouden dat Senua aan werd gekondigd als lokkertje voor andere publishers om met de studio aan de haal te gaan. Het gerucht werd gebracht door The Verge in hun eerdere rapport. Vind de studio geen koper? Dan is sluiting nog steeds niet uitgesloten. Ninja Theory is een studio vol met grote talenten en hart voor de zaak, dat heeft de studio bewezen. Toch lijkt het erop dat XBOX niet veel kan veranderen aan de harde keuzes die gemaakt dienen te worden. Mocht XBOX daadwerkelijk op zoek zijn naar een koper, dan mogen we als industrie hopen dat dit lukt. Vooralsnog is er geen officiële statement vanuit de studio of XBOX. Maar, meerdere insiders melden hetzelfde: Ninja Theory zit in een laatste fase onder XBOX.
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closure Hellblade Ninja Theory senua Xbox
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
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