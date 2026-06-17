Het team achter Luna Abyss is een maand na lancering ontslagen

Luna Abyss, de nieuwe cosmische horror shooter, lanceerde op 21 mei 2026. Kort na de lancering stopte Kwalee met de samenwerking als uitgever voor de studio. De CEO, Holly Emery, kondigt via LinkedIn aan dat iedereen die aan de game gewerkt heeft middels ontslagen is.

Het is een treurige tijd in de industrie. Er gaan een boel geruchten over XBOX studio’s, waaronder Ninja Theory (Hellblade). Deze studio’s zouden zogenoemd gaan sluiten. Daarnaast zien we massaontslagen en gesloten studio’s in iedere hoek waar we kijken. Het lijkt erop dat die trend nog lang niet voorbij is. Ook het team achter Luna Abyss, een game die goed werd ontvangen door media, stopt ermee. Dit is de statement vanuit CEO Holly Emery: