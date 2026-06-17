Het team achter Luna Abyss is een maand na lancering ontslagen

Nieuws 55 Malvin Schuivens 17 juni 2026
Luna Abyss, de nieuwe cosmische horror shooter, lanceerde op 21 mei 2026. Kort na de lancering stopte Kwalee met de samenwerking als uitgever voor de studio. De CEO, Holly Emery, kondigt via LinkedIn aan dat iedereen die aan de game gewerkt heeft middels ontslagen is.
Het is een treurige tijd in de industrie. Er gaan een boel geruchten over XBOX studio’s, waaronder Ninja Theory (Hellblade). Deze studio’s zouden zogenoemd gaan sluiten. Daarnaast zien we massaontslagen en gesloten studio’s in iedere hoek waar we kijken. Het lijkt erop dat die trend nog lang niet voorbij is. Ook het team achter Luna Abyss, een game die goed werd ontvangen door media, stopt ermee. Dit is de statement vanuit CEO Holly Emery:
”We’re enamoured by the love and support (Luna Abyss) received both by our industry and critically by journalists and media. Whilst we faced many challenges along the way, it has been the highlight of our careers – and we are incredibly proud that it has finally seen the light of day (thank you to everyone who believed in us!).
Unfortunately as of yesterday, the entire team has been made redundant; a decision that was completely outside of our control. As a result, the entire team are available for work as of today.”
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Kawlee luna abyss ontslagen
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
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