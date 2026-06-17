Review – The Adventures of Elliot – The Millennium Tales

Square Enix is de afgelopen twee jaar flink bezig om aan de weg te timmeren met releases en het bedrijf lijkt echt weer terug in vorm te zijn. De makers van onder andere Octopath Traveler komen met The Adventures of Elliot – The Millennium Tales en ondergetekende mocht deze voor de release onder handen nemen!

Team Asano is al een grootmacht geworden binnen Square Enix met games als Octopath Traveler en Bravely Default, maar nu komt de developer die werkt onder Square Enix dus met een geheel nieuw IP. The Adventures of Elliot – The Millennium Tales! Een nieuw genre voor het bedrijf, de action RPG. In deze review neem ik je mee in hoe dit debuut heeft uitgepakt voor Team Asano en dus Square Enix.

The Adventures of Elliot – The Millennium Tales

Het is altijd spannend om met een geheel nieuwe franchise de gamingindustrie te betreden, zeker nu de gamingindustrie competitiever is dan ooit tevoren. In deze review gaan we kijken naar het verhaal van The Adventures of Elliot – The Millennium Tales, maar ook de graphics en de muziek. Maar natuurlijk, de hoofdvraag is of deze nieuwe game ook echt de tijd waard is.

Het verhaal

The Adventures of Elliot – The Millennium Tales gaat, zoals je kunt raden, over Elliot. Deze avonturier is het hoofdpersonage in de game, die verschillende taken al heeft gedaan voordat we controle over hem nemen en nog vele missies gaat uitvoeren op het moment dat we met hem gaan spelen.

Persoonlijk vond ik het verhaal in The Adventures of Elliot – The Millennium Tales ook gelijk het minste tijdens het spelen. Begrijp me niet verkeerd, het is niet een slecht verhaal, maar het is allemaal vrij basis te noemen. De sidemissies voegen hierin wel leuke variatie toe en laten de wereld ook wat levendiger aanvoelen.

Het is goed om tijdens het spelen rekening te houden met het feit dat het spel verschillende eindes heeft. Voor de rest wil ik niet heel erg veel verklappen over het verhaal, want juist met dit soort games wil je dat het liefst zelf ervaren. Wel wil ik dus meegeven dat het lonend is om ook zo nu en dan van de main story af te wijken en een paar side missies te doen. Of loop eens van het pad af en ga op zoek naar een cave; er zijn er genoeg en de beloningen helpen je zeker mee in de rest van de game.

Grafisch

Octopath Traveler 0 was mijn eerste ervaring met Team Asano en toen merkte ik op dat het een grafische charme heeft en weinig op aan te merken heeft. The Adventures of Elliot daarentegen was voor mij echt nog wel een schepje erbovenop. Grafisch gezien ziet de game er namelijk ontzettend goed uit. Sowieso ziet de hele aankleding van The Adventures of Elliot – The Millennium Tales er gelikt uit. Bijna elke scène heeft voice acting en dat vond ik toch wel heel erg prettig in plaats van het lezen van lappen tekst steeds. Een plus is dat de voice-acting ook gewoon goed is gedaan en je dus een lekkere flow in The Adventures of Elliot – The Millennium Tales krijgt.

Gameplay

Het grootste gedeelte van deze game ben je natuurlijk bezig met de gameplay. Tijdens het spel kom je in verschillende gebieden, die allemaal hun eigen dungeons en missies hebben. Wanneer je met je metgezel, de fee Faie, op pad gaat, kom je dus verschillende items tegen, maar ook nieuwe abilities en wapens die het je wat makkelijker maken. Ga hier ook zeker naar op zoek, want dit maakt de vele bossfights waar je tegen vecht in de game gewoon ook een stuk makkelijker.

Over bossfights gesprek: elke dungeon eindigt vaak met een bossfight en de moeilijkheid van deze boss wordt aangegeven met een aantal sterren. Het ligt net aan jezelf of je dit op een moment een beetje eentonig vindt worden, maar deze gameplayloop verandert verder niet echt. Wel kun je het afwisselen door eens een dungeon in te gaan die meer puzzels heeft.

Wees er ook zeker van dat wanneer je de wereld betreedt, je de items die vallen oppakt. Deze kun je weer inwisselen en op deze manier nieuwe vaardigheden en buffs toevoegen aan Elliot!

Compleet, maar nog niet perfect

The Adventures of Elliot – The Millennium Tales is onder aan de streep een geheel complete game te noemen; voice acting, grafisch zit het goed in orde en de game staat heel mooi op zichzelf. Toch zie ik graag nog wel wat dingen anders in een eventueel vervolg. Het verhaal is in een lange lijst van positieve toch echt wat te standaard voor mij en ik hoop dat dit in een sequel, mits deze er komt, kan worden opgeschroefd. We weten allemaal dat Team Asano tot hele mooie verhalen in staat is.

Ook de gameplayloop begon me op het einde een beetje voorspelbaar te worden, waardoor ik er wat meer met snelheid doorheen ging. Hierbij moet ik wel de opmerking maken dat ik op dat moment al vele uren in The Adventures of Elliot – The Millennium Tales had gestoken. Als laatst wil ik nog even aangeven dat tijdens het gaan naar de missie voor mij in ieder geval de map niet altijd duidelijk was.

Een deel van de map is namelijk covered als je dit gebied nog niet ontdekt hebt, maar er zijn zoveel bomen dat van a naar b komen nog best wel eens voor wat frustratie zorgde bij mij. Wellicht gaat het tegen de spirit in van de game, maar een marker zou daarin wel erg fijn zijn, of meerdere wegen die kunnen leiden naar het punt van bestemming.

Wanneer je echter naar beide punten hierboven kijkt, kun je eigenlijk alleen maar concluderen dat Team Asano een hele goeie game heeft neergezet. Wanneer ze de puntjes op de i weten te zetten voor een eventueel vervolg, hebben ze goud in handen!

Conclusie

The Adventures of Elliot – The Millennium Tales is zeker een game waar ik meer van hoop te zien. De voice-acting, maar ook hoe het spel er grafisch uitziet, zijn de sterkhouders van de game. De game doet met zijn debuut eigenlijk niets verkeerd en op wat kleine punten na denk ik dat dit echt een mooie nieuwe franchise kan zijn naast Octopath Traveler.