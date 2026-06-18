Background

Call of Duty: Black Ops en Black Ops 2 komen naar PlayStation

Nieuws 71 Jordy Gerritse 18 juni 2026

COD Black Ops 1

Totaal onverwachts, maar via een bericht op social media laat Treyarch weten dat Call of Duty: Black Ops en Call of Duty: Black Ops 2 naar de PlayStation komen. Eerder lekte de twee games al uit via een database, maar de berichtgeving en de hele situatie zijn nogal verwarrend. De games komen in juli (opnieuw) uit.

Call of Duty: Black Ops en Call of Duty: Black Ops 2 komen in juli naar de PlayStation. De ports worden verzorgd door Iron Galaxy en bevatten zowel de campaign, zombies als multiplayer-modes. De woordvoering is een beetje verwarrend. Er wordt namelijk niet gesproken over een remaster of aangepaste versie, maar puur over een port van beide titels. De games zijn vooralsnog enkel speelbaar op PC, Xbox 360 en PlayStation 3. Je kunt de games via backwards compatibility ook spelen op Xbox One en Xbox Series X|S.

Treyarch specificeert niet precies wat ze bedoelen met PlayStation. Gezien de leeftijd van de games en het feit dat het ports zijn, nemen wij aan dat de games zowel naar de PlayStation 4 als PlayStation 5 komen. Het is nog onbekend of je voortgang van de PlayStation 3-versies meeneemt.

Ga je aan de slag met de PlayStation-ports van Black Ops en Black Ops 2? Deze twee titels houden je vast wel zoet tot de campaign van Modern Warfare 4 al iets eerder verschijnt in oktober.

Tagged as:

Share on
Avatar

About the author call_made

Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

More posts Follow

Be the first to leave a comment

Previous

Next

You may also like

Over intheGame

Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.

intheGame zoekt jou

Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
 Dan zijn we op zoek naar jou!

Mail ons!

Join de community

Wij delen onze passie graag met jou op zoveel mogelijk manieren. Volg ons op onze kanalen!

Facebook Instagram Youtube Tiktok X-twitter

Copyright 2015 – 2026 © intheGame  |
Creative direction en ontwikkeling:

Pixel Moods Logo
studio skoivens logo

Hostingbeheer & sponsor:

Logo Iwan

Login to enjoy full advantages

Please login or subscribe to continue.

Go Premium!

Enjoy the full advantage of the premium access.

Stop following

Unfollow Cancel

Cancel subscription

Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.

Go back Confirm cancellation