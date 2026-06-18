Schip Ahoy! Black Flag Resynced gaat goud

Nieuws 46 Jordy Gerritse 18 juni 2026
Ubisoft heeft de schatkist met gouden masterdiscs gevonden. Assassin’s Creed: Black Flag Resynced is klaar. Af. Gereed voor productie. Enkele weken voor de launch is de game klaar. Ubisoft laat dit weten via een bericht op social media.
Een van de slechtst bewaarde geheimen in de geschiedenis van de gamingindustrie is toch wel de remake van Assassin’s Creed: Black Flag. De game is ontwikkeld onder de vlag van Ubisoft Singapore, met de nodige ondersteuning van de al zittende Assassin’s Creed-studio’s. Enkele sleutelfiguren die aan het origineel hebben gewerkt, zijn ook terug om dit schip goed te laten uitvaren.
In a world GONE GOLD, we’re gonna be heroes!
July 9th is fast approaching, who’s ready to set sail? 🤚#AssassinsCreed pic.twitter.com/6ZIIvXxKBB
— Assassin’s Creed (@assassinscreed) June 17, 2026
Of Ubisoft erin is geslaagd om voor de tweede keer met Black Flag flinke kisten met goud te veroveren, moet nog blijken. We kunnen er nog uren over speculeren en dat hebben we uiteraard ook al eens gedaan. Check hier beneden maar onze podcast, speciaal toegewijd aan Black Flag Resynced.
Hier moet je het voor nu even mee doen, maar we checken de game natuurlijk ook voor review binnenkort. Dus kom zeker even terug rondom de release van dit nieuwe en terugkerende Assassin’s Creed-avontuur.
Tagged as:
Assassin's Creed 4 Black Flag Assassin's Creed Black Flag Resynced Ubisoft
About the author call_made
Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.
Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Please login or subscribe to continue.
No account? Register | Lost password✖
Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.✖
Be the first to leave a comment