Schip Ahoy! Black Flag Resynced gaat goud

Ubisoft heeft de schatkist met gouden masterdiscs gevonden. Assassin’s Creed: Black Flag Resynced is klaar. Af. Gereed voor productie. Enkele weken voor de launch is de game klaar. Ubisoft laat dit weten via een bericht op social media.

Een van de slechtst bewaarde geheimen in de geschiedenis van de gamingindustrie is toch wel de remake van Assassin’s Creed: Black Flag. De game is ontwikkeld onder de vlag van Ubisoft Singapore, met de nodige ondersteuning van de al zittende Assassin’s Creed-studio’s. Enkele sleutelfiguren die aan het origineel hebben gewerkt, zijn ook terug om dit schip goed te laten uitvaren.

In a world GONE GOLD, we’re gonna be heroes! July 9th is fast approaching, who’s ready to set sail? 🤚#AssassinsCreed pic.twitter.com/6ZIIvXxKBB — Assassin’s Creed (@assassinscreed) June 17, 2026

Of Ubisoft erin is geslaagd om voor de tweede keer met Black Flag flinke kisten met goud te veroveren, moet nog blijken. We kunnen er nog uren over speculeren en dat hebben we uiteraard ook al eens gedaan. Check hier beneden maar onze podcast, speciaal toegewijd aan Black Flag Resynced.

Hier moet je het voor nu even mee doen, maar we checken de game natuurlijk ook voor review binnenkort. Dus kom zeker even terug rondom de release van dit nieuwe en terugkerende Assassin’s Creed-avontuur.