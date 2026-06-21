Aflevering 11 | Slay the Spire II + Indie games do slay

In aflevering 11 van de intheGame podcast probeert Sam de rest van het aanwezige redactieteam helemaal warm te maken voor Slay the Spire II, de langverwachte deckbuilder die momenteel nog in Early Access zit. Lukt het Sam om ons te overtuigen?

Slay the Spire II is de opvolger van de game die in 2019 zo ongeveer in zijn eentje het roguelike deckbuilder genre populair maakte. Achter beide delen zit de Seattle-based studio Mega Crit, opgericht door Anthony Giovannetti en Casey Yano, die vijf jaar aan dit vervolg hebben gewerkt. Sinds de Early Access launch op 5 maart 2026 slaat de game in als een bom, met op het hoogtepunt ruim 282.000 spelers tegelijk op Steam. De grote nieuwe toevoeging is co-op, want voor het eerst kun je de Spire samen met je vrienden beklimmen, en je hebt totaal geen voorkennis van het eerste deel nodig om in te stappen. Maar daar blijft het deze week niet bij, want we duiken veel breder de wondere wereld van indie games in. Welke kleine titels zijn ons door de jaren heen bijgebleven, van Ori tot The Stanley Parable en van Overcooked tot Five Nights at Freddy’s? En misschien wel de leukste vraag van de aflevering: kun je jezelf na een gigantisch succes en een grote sequel eigenlijk nog wel een indie studio noemen? Uiteraard komt daarbij ook de grootste indie game ooit voorbij. We sluiten dat deel af met een wat pittiger onderwerp, namelijk politiek versus game developers. Moeten die twee werelden zich met elkaar mengen, of wordt het al snel ingewikkeld zodra games, studio’s en maatschappelijke discussies bij elkaar komen?

Daarna is het tijd voor onze Hot Take van deze week, en dat is meteen misschien wel de meest tijdloze discussie binnen onze hobby: zijn games kunst? En zo ja, wanneer beschouwen we ze dan ook echt als kunst? Gaat het om het verhaal, de stijl, de emotie die het bij je oproept, de gameplay, of juist de totale ervaring van begin tot eind? We hebben het zelfs uitgebreid over de rol van motion capture versus CGI, en waar voor ons persoonlijk die magische grens ligt tussen entertainment en een echt kunstwerk. Het is een vraag zonder eenduidig antwoord, en juist daarom willen we ook van jou horen hoe jij erover denkt. Wanneer is een game voor jou een kunstwerk? Laat het ons weten in de comments, en vergeet niet te liken en je te abonneren als je de aflevering waardeert.

TIMESTAMPS

0:00 – Intro

01:00 – Wat is Slay the Spire II?

04:10 – Gameplay Slay the Spire II

07:30 – Populariteit van indie games

12:00 – Indie games die zijn bijgebleven

26:00 – Indie studio’s na succes nog indie studio’s?

27:20 – Grootste indie game ooit

30:08 – Hot Take segment

31:10 – Games als kunst

34:00 – Wanneer beschouwen we games als kunst?

36:00 – Motion capture vs CGI

39:20 – Outro, click, like, subscribe!

SHOWNOTES

Mega Crit: https://www.megacrit.com/

Slay the Spire: https://store.steampowered.com/app/646570/Slay_the_Spire/

Slay the Spire II: https://store.steampowered.com/app/2868840/Slay_the_Spire_2/

The Rogue Prince of Persia: https://store.steampowered.com/app/2717880/The_Rogue_Prince_of_Persia/

The Stanley Parable: Ultra Deluxe: https://store.steampowered.com/app/1703340/The_Stanley_Parable_Ultra_Deluxe/

R.E.P.O.: https://store.steampowered.com/app/3241660/REPO/

Ori and the Blind Forest: https://store.steampowered.com/app/387290/Ori_and_the_Blind_Forest_Definitive_Edition/

Ori and the Will of the Wisps: https://store.steampowered.com/app/1057090/Ori_and_the_Will_of_the_Wisps/

Rue Valley: https://store.steampowered.com/app/2126190/Rue_Valley/

Keep Talking and Nobody Explodes: https://store.steampowered.com/app/341800/Keep_Talking_and_Nobody_Explodes/

Overcooked: https://store.steampowered.com/app/448510/Overcooked/

Blue Prince: https://store.steampowered.com/app/1569580/Blue_Prince/

Bendy and the Ink Machine: https://store.steampowered.com/app/622650/Bendy_and_the_Ink_Machine/

Five Nights at Freddy’s: https://store.steampowered.com/app/319510/Five_Nights_at_Freddys/

Slender: The Arrival: https://store.steampowered.com/app/252330/Slender_The_Arrival/

Day of the Devs: Summer Game Fest Edition 2026: https://www.gamespot.com/articles/day-of-the-devs/

Stray: https://store.steampowered.com/app/1332010/Stray/

Welke indiegames zijn jou het meeste bijgebleven of draag je warme herinneringen aan, of wellicht kijk je momenteel nog naar uit? Zijn er onderwerpen of topics die je graag bespreekbaar wilt zien in de episodes? Laat het ons allemaal weten in de comments.

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