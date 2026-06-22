Grand Theft Auto 6 vanaf deze week te pre-orderen

De Grand Theft Auto 6 pre-orders worden vanaf 25 juni geopend. Dit laar Rockstar via verschillende kanalen weten. Samen met dit nieuws onthullen ze de officiële cover van de game in een korte trailer.

Als je verzekerd wilt zijn van je kopie op 19 november 2026, moet je er vroeg bij zijn. Grand Theft Auto 6 is vanaf 25 juni 2026 te pre-orderen. De game komt op deze datum beschikbaar via digitale- en fysieke winkelketens. Via FNAC zijn de vermoedelijke versies en prijzen gelekt. FNAC lekte drie producten uit die op 19 november verschijnen met de volgende prijzen: € 89,99, €119,99 en €199,99. Vermoedelijk een standaard editie, Deluxe Edition en een Collector’s Edition.

Het is nog niet helemaal duidelijk vanaf welke tijd de game op 25 juni te bestellen is. Naar verwachting gaan de speciale edities snel uitverkopen via deelnemende retailers, dus probeer er snel bij te zijn als je daar interesse in hebt. Via de digitale winkels heb je uiteraard geen last van de schaarste. Waarschijnlijk laat Rockstar deze week ook nog een nieuwe trailer zien.

GTA6 verschijnt op 19 november 2026 vooralsnog enkel op XBOX Series X|S en PlayStation 5. De PC-versie verschijnt op een later tijdstip.