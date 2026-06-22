Steam Machine nu verkrijgbaar vanaf 1039 euro

Nieuws 2 Jordy Gerritse 22 juni 2026
De Steam Machine is vanaf nu te koop via de Steam Store. Het apparaat krijgt een fiks prijskaartje. De goedkoopste optie is € 1039 en daarbij heb je maar 512 GB opslagcapaciteit, maar nog geen controller.
Je kunt je Steam Machine nu pre-orderen via de Steam Store volgens een loting die open is tot 25 juni. Op deze datum worden er willekeurig een aantal mensen uitgekozen die de console mogen kopen. Je kunt de Steam Machine in vier verschillende varianten bestellen:
Benieuwd naar de specificatie die je krijgt voor deze prijs?
Als je in aanmerking wil komen voor Valve’s hybride pc-console, moet je een Steam-account hebben met een “good standing”, iets hebben gekocht in de Steam Store voor 27 april 2026 en je kunt maar een keer per huishouden meedoen met de loting. De inmiddels uitverkochte Steam Controller kun je los kopen voor € 99.
Wat vind je van deze prijs? Nog steeds aantrekkelijk, of is dit iets te duur?
Tagged as:
Pre-order steam machine Valve
About the author call_made
Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.
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