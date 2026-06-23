‘Ladies and gentlemen, a fourth Guild Wars game has hit the community.’ Dat is de YouTube comment onder de trailer voor MISTBOUND met de meeste likes. En terecht, want na de aankondiging van Guild Wars 3 én de commitment naar de eerste twee delen, wordt er een online kaartspel aangekondigd met een Guild Wars laagje.

MISTBOUND gaat Gwent en Heartstone achterna op eigen wijze. ArenaNet en NCSoft hebben namelijk MISTBOUND: Guild Wars Card Game aangekondigd, een digital verzamelkaartspel dat zich afspeelt in het bekende universum van Tyria. Het spel wordt ontwikkeld in samenwerking met het Chinese platform Bilibili en moet de Guild Wars-franchise naar een compleet nieuw genre brengen.

Wat MISTBOUND onderscheidt van traditionele kaartspellen is het speelbord. In plaats van simpelweg kaarten neer te leggen en effecten te activeren, vechten spelers op een tactisch raster van 5 bij 3 vakken. Eenheden kunnen zich verplaatsen, vijanden wegduwen, flanken of juist naar zich toe trekken. Daardoor draait het niet alleen om deckbuilding, maar ook om positionering en terreincontrole.

Ook qua sfeer lijkt Mistbound dicht bij de MMO’s te blijven. ArenaNet heeft aangegeven dat er muziek van vertrouwde Guild Wars-componisten wordt gebruikt en dat iconische personages volledig ingesproken zullen zijn. Daarnaast wil het team de community actief betrekken bij de ontwikkeling van het spel. Zij vertellen meer over de game hier beneden!