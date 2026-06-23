Review | HyperX Cloud Flight 2

Eerder keken we al naar de HyperX Cloud Alpha 2, nu kijken we naar de Cloud Flight 2! Dit model heeft een aantal unieke features, waaronder verwisselbare oorklepjes, lekkere RGB en dual connectivity. Hoe is deze headset in de praktijk?

De HyperX Cloud Flight 2 Wireless is duidelijk ontworpen met een andere doelgroep in gedachten dan de Cloud Alpha 2. In plaats van maximale allround prestaties draait deze headset vooral om vrijheid: lange batterijduur, veel personalisatie en een ontwerp dat je zonder moeite overal mee naartoe neemt.

Maar hoe goed werkt dat in de praktijk? Is het geluid sterk genoeg voor serieuze gaming, en voelt de headset stevig en premium aan zoals je van HyperX mag verwachten? In deze review duiken we erin.

HyperX biedt personalisatie

De Cloud Flight 2 heeft een strak en modern ontwerp dat meteen laat zien dat hij ook buiten je gaming setup gebruikt kan worden. De headset voelt licht aan en is ontworpen met draagbaarheid in gedachten. Wat vooral opvalt, is de RGB met verwisselbare klepjes. Zo kan je ook andere klepjes kopen met meerdere ontwerpen of kleuren. Wat ik dan wel een beetje een bummer vind, is dat HyperX dit vaker doet, maar dan niet enorm veel opties aanbiedt achteraf. Ik zie dit graag doorgetrokken worden, want het zijn ontzettend leuke features en gamers houden vaak wel van persoonlijke peripherals.

Qua bouwkwaliteit voelt hij degelijk genoeg voor normaal gebruik, maar hij geeft niet per se het meest premium gevoel in zijn klasse. De gebruikte materialen zijn vooral functioneel en gericht op comfort en gewicht, in plaats van een zwaar en robuust high-end gevoel. Daarentegen zit de headset enorm comfortabel op je hoofd en heb je nooit het gevoel dat hij veel druk geeft of zwaar wordt na langere speelsessies.

De oorkussens zijn van leder, dat is zweten geblazen in deze hete zomerse temperaturen, maar wel ontzettend duurzaam en stevig! Uiteraard biedt HyperX voeldoende opties om deze kussens uit te wisselen. Maar, al met al ben ik een beetje teleurgesteld in de bouwkwaliteit van deze headset, wat verder dan ook het enige échte minpunt is.

Geluidskwaliteit en microfoon

De geluidskwaliteit is typisch HyperX: gebalanceerd en betrouwbaar. In games komt vooral de positionele audio goed naar voren, waardoor je bijvoorbeeld stappen en richtingen duidelijk kunt onderscheiden. Er zijn genoeg headsets rond dit prijspunt die daar best wel moeite mee lijken te hebben. Maar je mag van dit merk wel verwachten dat je ontzettend sterke audioprofielen krijgt voor games en dat maakt het wederom waar.

Voor muziek en media is het geluid lekker punchy, waar je lekkere bass krijgt en relatief sterke mids- en highs. Het is wel handig om je profiel hiervoor goed af te stellen, want in de basis kan het soms vlak klinken, terwijl de headset zeer zeker meer kan dan het basis profiel.

De microfoon is prima voor Discord en console-gebruik, maar heeft een ietwat meer blikkig geluid dan ik zou willen zien. Verder mag je verwachten dat je lekker verstaanbaar bent en niemand zal klagen over de microfoon.

Batterijduur en features

Een van de sterkste punten van de Cloud Flight 2 is zonder twijfel de batterijduur. De headset gaat extreem lang mee op één lading, vooral wanneer RGB-verlichting uitgeschakeld is. Maar, ook met de RGB aan. HyperX doet het ontzettend goed met al hun accu’s en dat is hier geen uitzondering. Je kan weken spelen zonder op te laden.

Daarnaast is de draadloze verbinding stabiel en betrouwbaar. Tijdens het gebruik zijn er geen merkbare vertragingen of verbindingsproblemen, wat belangrijk is voor competitieve games. Ook de switcher tussen Bluetooth en 2.4G is ontzettend fijn, deze is namelijk on-board aanwezig, waardoor je snel kan switchen! Ook de Bluetooth verbinding compenseert enige vertraging goed en verliest weinig kwaliteit in sound.

Ook de NGENUITY doet zoals altijd weer wat het moet doen en is fijn in gebruik, zonder al te veel bugs! Na zoveel reviews over HyperX headsets kunnen we wel stellen dat de software nooit een probleem is bij HyperX.

Verdict

De HyperX Cloud Flight 2 Wireless is vooral sterk in de basis: een lange batterijduur, stabiele draadloze prestaties en degelijk geluid voor gaming. Het is een headset die vooral gericht is op gemak en mobiliteit, in plaats van pure high-end audiokwaliteit. Wie op zoek is naar een betrouwbare draadloze gaming headset die ook buiten gaming goed bruikbaar is, zit hier goed. Wie echter maximale audiokwaliteit of premium bouwmaterialen verwacht, zal merken dat de focus elders ligt. Dat is geen minpunt, want de Cloud Flight 2 is in de basis wel echt een degelijke headset voor de prijs!