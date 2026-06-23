Studio achter Mudang is failliet verklaard

EVR Studio, de ontwikkelaars die werken aan Mudang zijn failliet verklaard. Eerdere geruchten suggereerden al dat het niet goed zou gaan met EVR Studio en Mudang. De geldverstrekkers zouden de geldkraan hebben dichtgedraaid en dat lijkt ook wel de realiteit te zijn geweest.

Mudang: Two Hearts werd tijdens de XBOX Showcase van 2026 onthuld. De trailer maakte veel indruk. De beelden die we te zien kregen, waren een combinatie van cinematic en gameplay. Dit zag er al aardig indrukwekkend uit, maar hier werd het ook direct stil. We hebben na de aankondiging niets meer van Mudang gehoord tot de recente geruchten over de geldverstrekkers. Nog recenter zijn de faillissementsdocumenten verschenen.

Het is zeer onwaarschijnlijk dat een andere studio de werkzaamheden voor Mudang overneemt. We moeten het dus doen met een trailer en een droom.