Dit zijn de Grand Theft Auto 6 pre-order details

Nieuws 100 Jordy Gerritse 24 juni 2026
Pre-orders voor Grand Theft Auto 6 gaan van start op 25 juni 2026 om precies 00:00. Fans kunnen vanaf dat moment de Standard- of Ultimate Edition bestellen in digitale en fysieke winkelketens. De pre-load is vanaf 12 november beschikbaar.
Fans die een fysiek exemplaar van Grand Theft Auto 6 of Grand Theft Auto 6 Ultimate Edition bestellen, krijgen een downloadcode in het doosje. De game is dus niet beschikbaar op disc. Het goede nieuws is dat de fysieke exemplaren ook al vanaf 12 november geleverd worden, waardoor je ook met een fysieke kopie de game al kunt installeren vanaf 12 november.
Spelers die de Ultimate Edition kopen, krijgen toegang tot verschillende ingame-extra’s. Deze worden beschikbaar gesteld tijdens het spelen van het verhaal van Jason en Lucia.
Als je de game vooruitbestelt, krijg je ook enkele extra’s.
Tagged as:
grand theft auto 6 GTA 6 Pre-order Rockstar
About the author call_made
Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.
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