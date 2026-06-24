Heroes Dutch Comic Con 2026: Een zomerse zondag

Ozaia en co zijn op de zaterdag van Heroes Dutch Comic Con 2026, de zomer editie, flink op pad geweest. Hun avonturen en taferelen kan je hier lezen! Ondergetekende is met een groepje op de zondag door de hallen gaan slenteren en ook wij hebben het een en ander te vertellen. Zin in toffe shit? Lees dan zeker verder!

De zondag was qua temperatuur namelijk net zo warm als de zaterdag, maar Heroes Dutch Comic Con doet er alles aan om het koel te houden. Ze bieden voldoende opties aan om even water te tappen en de airco hield het verrassend goed uit met zoveel publiek. Want ja, ook de zondag was erg druk. Al moet ik zeggen dat ik alleen de dealer hal té druk vond, waar je in de andere hallen lekker rustig kon lopen. Al met al was de zondag geslaagd en was het wederom een toffe editie. Maar, we hebben nog een aantal leuke dingen te delen!

Sterren op het podium

Op de zondag hebben wij drie panels bezocht. Beginnende met Jamie Campbell Bower, die er met zijn Lidl schoenen een waar feest van maakte. Zijn eeuwige enthousiasme naar fans toe en zijn oneindige vriendelijkheid straalt door naar het publiek. Mensen waren niet alleen enthousiast dat dé Venca daar zat, maar ook door hoe hij de interactie met de fans aan is gegaan.

Vervolgens kwam de levende legende Giancarlo Esposito on stage. Deze beste man heeft een energie, daar wordt een tiener nog bang van. Met een boel wijze levenslessen, wijsheden en liefde om te delen betrad hij het podium. Halverwege zijn panel werd hij geïnspireerd en ging hij staan, waar hij de hele zaal mee kreeg in zijn speech over het leven en hoe je iedere kans met beide handen aan moet grijpen. Waar Gustavo Fring uit Breaking Bad een enorm imponerend karakter is, liet de echte Giancarlo zien dat hij voornamelijk kennis en liefde wilt bieden richting de mens!

Dit inspireerde de derde gast, Troy Baker, om zijn gehele panel staand te doen. We kennen Troy Baker uiteraard van zo ongeveer iedere moderne game, maar waarschijnlijk het meest van zijn rollen als Joel (The Last of Us) en Indiana Jones in The Great Circle. Troy beantwoorde iedere vraag met enthousiasme en een tikkeltje sarcasme, maar ook hij was ontzettend aardig richting zijn fans. Dit was veruit de meest uiteenlopende panel, waar Troy vragen kreeg over zijn gespeelde personages, hoe je stemacteur wordt en wanneer je weet of je op de goede weg bent.

Alle panels waren ontzettend leerzaam, inspirerend en boeiend met een tikkeltje humor erbovenop. Het was een sterke keuze van de organisatie om deze drie personen achter elkaar te zetten, want de een inspireerde de ander nog meer dan de vorige.

Een interview met Amelia Tyler

De zachte, charismatische en soms heerlijk sarcastische stem van Amelia Tyler is honderen uren en duizenden lines te horen in Baldur’s Gate 3. Deze getalenteerde stemactrice weet wat ze doet en dat is te horen in haar werk als de verteller van Baldur’s Gate 3. Wij vragen haar naar de gekste lines die ze heeft moeten doen en natuurlijk naar haar ervaringen op Heroes Dutch Comic Con 2026!