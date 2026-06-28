Aflevering 12 | ⁠Videogames op het witte doek

In aflevering 12 van de intheGame podcast hebben Jordy, Malvin en Sam het over gameverfilmingen op het witte doek. Is dit echt de trend van tegenwoordig, en wat zijn de duidelijke hits en misses?

Gameverfilmingen waren jarenlang zo’n beetje het synoniem voor een gegarandeerde flop, maar de laatste tijd lijkt er iets te veranderen. We duiken daarom dieper in The Last of Us, de serie die voor velen het bewijs werd dat het wel degelijk goed kan, en we bespreken hoe Amazon het er met de Fallout-serie vanaf heeft gebracht. Daarnaast kijken we breder naar de manier waarop Hollywood met onze favoriete games omgaat.

Waarom wordt er zo vaak afgeweken van het source material, wanneer werkt dat juist wel, en wanneer voelt het alsof de makers totaal niet begrijpen waarom fans een game in de eerste plaats omarmen? Uiteraard komt er een hele waslijst aan titels voorbij. We hebben het over de Super Mario Movie, de verrassend goede Sonic-films, de aangekondigde Elden Ring-film, de langverwachte Zelda-verfilming, de Mortal Kombat-films en de aankondiging van een nieuwe Street Fighter-film. En dan is er natuurlijk nog de Halo-serie, die bewees hoe gevoelig fans kunnen zijn als je te ver van de kern afdwaalt.

We vragen ons hardop af of een Nintendo Cinematic Universe straks echt een ding gaat worden, of dat dat voorlopig vooral wensdenken blijft. Tot slot zoomen we in op storytelling en creative writing in Hollywood. Zijn gameverfilmingen eindelijk volwassen aan het worden, of blijft het simpelweg lastig om interactieve verhalen, waarin de speler zelf de hoofdrol speelt, te vertalen naar een passief medium als film en serie?

Daarna is het tijd voor onze Hot Take van deze week, en die snijdt dieper dan je in eerste instantie zou denken. Worden gamefilms en series eigenlijk gemaakt voor een compleet nieuwe markt, of juist voor de bestaande fanbase die de games al kent en liefheeft? Want dat onderscheid bepaalt enorm veel keuzes die makers maken.

We hebben het over de spanning tussen toegankelijkheid voor nieuwkomers en trouw blijven aan de hardcore fans, we maken een uitstapje naar arthouse films en de artistieke kant van het medium, en we sluiten af met de vraag of we eigenlijk nog wel naar de bioscoop blijven gaan in dit tijdperk van streaming. Het is een onderwerp waar de meningen flink over uiteenlopen, en juist daarom willen we ook van jou horen wat jij ervan vindt. Welke gameverfilming vind jij geslaagd, en welke game zou volgens jou nooit verfilmd mogen worden? Laat het ons weten in de comments, en vergeet niet te liken en je te abonneren als je de aflevering waardeert.

TIMESTAMPS

00:00 – Intro

00:50 – Hits en misses in series en films

01:30 – Eerste duidelijke flop gameverfilming-serie

02:25 – Waarom wordt er afgeweken van source material?

03:20 – Deepdive in The Last of Us

10:40 – Fallout Amazon-serie

13:00 – Super Mario Movie

17:10 – Trend dat games een verfilming of serie krijgen

20:10 – Elden Ring-film

25:10 – Sonic-films

27:30 – Zelda-film aankondiging

29:20 – Mortal Kombat-films

31:10 – Street Fighter-film aankondiging

32:50 – Welke game hoeft geen verfilming of serie te krijgen?

38:15 – Hot Take segment

40:05 – Nieuwe markt voor gamefilms vs bestaande fanbase

43:20 – Arthouse films

45:00 – Bioscoop blijven bezoeken + outro

SHOWNOTES

The Last of Us Part I: https://www.playstation.com/nl-nl/games/the-last-of-us-part-i/

The Last of Us HBO-serie: https://www.hbomax.com/nl/nl/shows/last-of-us/93ba22b1-833e-47ba-ae94-8ee7b9eefa9a

Fallout: https://fallout.bethesda.net/

Fallout Amazon-serie: https://www.primevideo.com/detail/Fallout/0HAQAA7JM43QWX0H6GUD3IOF70

Super Mario Bros. Wonder: https://supermariobroswonder.nintendo.com/

The Super Mario Bros. Movie: https://www.illumination.com/movie/super-mario-movie/

Elden Ring: https://en.bandainamcoent.eu/elden-ring/elden-ring

Elden Ring live-action film: https://en.bandainamcoent.eu/elden-ring/news/live-action-film-adaptation-of-elden-ring-announced

VaatiVidya: https://www.youtube.com/vaatividya

Elden Ring lore explained: https://www.youtube.com/watch?v=DYDs_Inzkz4

Sonic Superstars: https://www.sega.com/sonic-the-hedgehog/sonic-superstars

Sonic the Hedgehog Movie: https://www.sonicthehedgehogmovie.com/

Zelda-film artikel op intheGame: https://inthegame.nl/2025/07/16/nintendo-bevestigd-the-legend-of-zelda-film-cast/

Mario-film review op intheGame: https://inthegame.nl/2026/03/31/review-the-super-mario-galaxy-movie/

Halo-serie: https://www.paramountplus.com/shows/halo/

Shooter: https://www.paramountpictures.com/movies/shooter

Welke gameverfilming is jou het meeste bijgebleven, en welke game zou volgens jou juist nooit naar het witte doek vertaald mogen worden? Zijn er onderwerpen of topics die je graag bespreekbaar wilt zien in de episodes? Laat het ons allemaal weten in de comments.



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