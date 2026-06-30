XBOX laat nieuwe RPG van IO Interactive vallen

Het gaat weer lekker chaotisch in de game-industrie. XBOX heeft de financiering voor Project Fantasy, de nieuwe RPG van IO Interactive, stopgezet en dat heeft meteen gevolgen voor de studio achter Hitman en 007 First Light, want er vallen ontslagen.

Project Fantasy werd in 2023 aangekondigd als een compleet nieuwe richting voor IO Interactive, waarbij de studio even afstand nam van Agent 47 en juist een grote fantasy-RPG wilde bouwen met een volledig nieuw universum en online elementen. Sinds die aankondiging is het opvallend stil gebleven rondom de game en nu wordt duidelijk waarom.

XBOX was betrokken als uitgever en financier, maar die samenwerking is inmiddels beëindigd. IO Interactive laat weten dat ze nog steeds achter de game staan en dat Project Fantasy niet wordt geschrapt, maar dat de studio zich wel moet aanpassen aan de nieuwe situatie, wat dus ook betekent dat er mensen moeten vertrekken.

Dear gaming community, For a good while, it has been all positive news from IO Interactive. We remain humbled and honored by the response to our latest outing with a young, unproven Bond. A bold new story and a take on one of the most famous characters in entertainment, which… — IO Interactive (@IOInteractive) June 30, 2026

Microsoft bevestigde ondertussen dat XBOX inderdaad de partij was die de samenwerking heeft stopgezet, maar benadrukt dat het bedrijf niet minder gaat investeren in games. Volgens hen verandert vooral de manier waarop geld wordt verdeeld en welke projecten prioriteit krijgen, wat in de praktijk betekent dat sommige games het gewoon niet halen.

De afgelopen tijd lijkt XBOX sowieso kritischer te kijken naar grote en langdurige projecten en Project Fantasy valt daar nu dus ook onder. Het is vooral opvallend omdat IO Interactive net nog 007 First Light heeft uitgebracht, een game die juist goed werd ontvangen en de studio weer wat extra momentum gaf buiten de Hitman-reeks.

Voor Project Fantasy betekent het in ieder geval onzekerheid. De game bestaat nog steeds en IO Interactive blijft eraan werken, maar zonder XBOX verandert de vraag vooral hoe groot het project kan blijven en of er misschien een nieuwe uitgever nodig is om het plan overeind te houden.

Het laat in elk geval weer zien hoe onvoorspelbaar de industrie is, want zelfs projecten van grote studios met veel potentie kunnen zomaar halverwege van koers moeten veranderen.

Wat vind jij, snap je deze keuze van Xbox of had Project Fantasy gewoon ondersteuning moeten houden? Laat het ons weten in de comments!