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De PlayStation Store gaat sluiten op PlayStation 3 en PlayStation Vita

Nieuws Jordy Gerritse 1 juli 2026

PlayStation store Vita

Terwijl Sony een volledige digitale toekomst aankondigt voor PlayStation vanaf 2028, kondigt het bedrijf ook aan dat het digitale aankopen voor PlayStation 3 en PlayStation Vita gaat stoppen per juli 2027. Dat is tenminste zo als je in Europa woont.

Vanaf dit jaar worden de deuren van de digitale PlayStation Store voor PlayStation 3 en PlayStation Vita al gesloten voor Mexico, Honduras en Nicaragua. Deze gaan al vanaf augustus 2026 dicht. Voor het Midden-Oosten en andere Zuid-Amerikaanse landen, gaat de PlayStation Store op de oudere consoles eind 2026 dicht. Voor ons in Europa, Azië en Noord-Amerika gaat de PlayStation Store dicht in juli 2027. Vooralsnog alleen voor de PlayStation 3 en PlayStation Vita. De Store blijft open voor PlayStation 4 en PlayStation 5.

Het is een beetje een ongelukkige timing om dit nieuws op dezelfde dag te delen als het nieuws dat er geen fysiek media meer verschijnt voor de PlayStation vanaf januari 2028. Alle nieuwe PlayStation-games die vanaf januari 2028 uitkomen, kunnen alleen digitaal aangekocht worden, of via downloadcodes bij deelnemende retailers. Geen fysieke schijfjes meer dus.

Ga jij je digitale collectie op deze consoles nog even snel uitbreiden voor de winkels gaan sluiten? Of hou je het zolang het kan nog even op fysieke spelletjes?

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About the author call_made

Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

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