Background

PlayStation stopt met fysieke games per 2028

Nieuws 38 Jordy Gerritse 1 juli 2026

Playstation fysieke games

Vanaf januari 2028 komen er geen fysieke PlayStation-games meer uit voor nieuwe games die vanaf 2028 uitkomen voor PlayStation 4, PlayStation 5 en toekomstig PlayStation 6.  Dit meldt Sony via zijn PlayStation Blog.

Het einde van fysieke media is dan echt in zicht. Sony doet de voorzet door aan te kondigen dat er vanaf januari 2028 geen fysieke games op disc formaat meer worden geproduceerd voor nieuwe PlayStation-games. Voor games die voor januari 2028 verschijnen, zijn er geen veranderingen. Vanaf januari 2028 zijn alle games die verschijnen voor PlayStation-consoles digitaal via de PlayStation Store. Games die via retailers worden verkocht, zijn ook digitale games. In welke vorm die worden aangeboden, is nog niet bekend.

Het nieuws komt niet geheel onverwachts. Digitale games zijn al enkele jaren de populairste opties. Fysieke media krimpen steeds meer, maar het is ongelofelijk slecht nieuws voor de consument. Games die vanaf 2028 verschijnen, kun je niet meer retourneren, ruilen of doorverkopen. Je bent dan ook geen eigenaar meer van je aankoop, maar je hebt enkel een licentie die je toegang geeft tot een digitaal product. Sony behoudt het recht om deze licentie te allen tijde van je te ontnemen. Iets wat we recent hebben gezien bij digitale films via PlayStation.

Verder heeft Sony natuurlijk al het recht om zelf de prijzen te bepalen via de PlayStation Store en PlayStation Plus, terwijl fysieke games veel vaker in de uitverkoop zijn via retailers.

Tagged as:

Share on
Avatar

About the author call_made

Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

More posts Follow

Be the first to leave a comment

Previous

Next

You may also like

Over intheGame

Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.

intheGame zoekt jou

Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
 Dan zijn we op zoek naar jou!

Mail ons!

Join de community

Wij delen onze passie graag met jou op zoveel mogelijk manieren. Volg ons op onze kanalen!

Facebook Instagram Youtube Tiktok X-twitter

Copyright 2015 – 2026 © intheGame  |
Creative direction en ontwikkeling:

Pixel Moods Logo
studio skoivens logo

Hostingbeheer & sponsor:

Logo Iwan

Login to enjoy full advantages

Please login or subscribe to continue.

Go Premium!

Enjoy the full advantage of the premium access.

Stop following

Unfollow Cancel

Cancel subscription

Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.

Go back Confirm cancellation