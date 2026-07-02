FF7 Revelation verhaal uitbreidingspass ontdekt

FF7 Revelation komt eraan en dit betekent het einde van de trilogie en wie weet wel het einde van FF7-content voor een hele lange tijd. Maar wat nu als de game ontzettend veel verhaal-DLC krijgt? Hier zijn namelijk sporen van gevonden in de Epic Games-database. Wat dit betekent voor Cloud en zijn vrienden lees je natuurlijk in dit artikel.

FF7 Revelation heeft de potentie om de beste trilogie in gaming te worden. Maar dan moet het natuurlijk wel nog even het verhaal van Cloud en zijn team tot een goed einde brengen in deel 3. Waar FF7 Rebirth geen verhaal-DLC had, is vandaag een opmerkelijke vondst gedaan in de database van Epic Games, want er zijn namelijk verschillende items toegevoegd. Placeholders? Of krijgen we misschien nog meer verhaal dan wat we van tevoren hadden kunnen bedenken?

FF7 Revelation Story Expansion Pass

Wanneer we zelf een kijkje nemen op de EpicDB-pagina van FF7 Revelation, zien we namelijk iets interessants vandaag. Een heel groot aanbod aan nieuwe DLC-items is toegevoegd. Op zich is dit helemaal niet zo raar, want wanneer de game straks dichter bij release komt, kan het zijn dat er nog allemaal voordelen voor pre-orderen worden onthuld. Nee, wat ons opvalt, is te zien op onderstaande afbeelding.

De Final Fantasy VII Revelation Story Expansion Pass. Een hele mond vol, maar wel een interessante om te zien. Vooral als je bedenkt wat dit allemaal zou kunnen betekenen voor de game. We weten natuurlijk van bijvoorbeeld de mobiele FF7 game, Ever Crisis, dat er verschillende verhalen op jaarbasis worden uitgebracht. Dit is allemaal mogelijk, omdat net zoals in het verhaal er verschillende ripples kunnen zijn en dus ook verschillende verhaallijnen zonder te veel te spelen met canon.

Wanneer je dat in je hoofd hebt, zijn de mogelijkheden opeens enorm! Een Advent Children DLC? Kan! Een DLC waar Cloud en Zack een eigen service opstarten en klusjes uitvoeren? Mogelijk! Of misschien wel een hele andere kant op, van bijvoorbeeld meer verhaal over de Turks. Zo gek kun je het maken voor Final Fantasy VII Revelation.

Het is natuurlijk maar de vraag hoe groot het laatste deel in de trilogie gaat zijn. Wij denken enorm, maar als je dan bedenkt dat het ook nog eens uitgebreid kan worden in de vorm van verhaal-DLC, dan kijk je tegen een heuse hub van mogelijkheden aan.

Tot slot

Wat dit nieuws ook gaat worden uiteindelijk, dat kunnen we alleen maar afwachten. Toch kijken we enorm uit naar wat dit allemaal kan betekenen voor de laatste game in de trilogie en wanneer we meer weten, lees je dit natuurlijk ook terug op de website.

Heb je zin in FF7 Revelation of laat je hem toch aan je voorbijgaan? Laat het ons weten!