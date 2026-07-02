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Onimusha: Way of the Sword vervroegt releasedatum naar 4 september

Nieuws 165 Jordy Gerritse 2 juli 2026

Onimusha 4 september

Capcom heeft er alle vertrouwen in. Wij na het spelen van de demoversie ook. Onimusha: Way of the Sword vervroegt zijn releasedatum van 25 september 2026 naar 4 september 2025. Dat zijn drie volle weken eerder dan oorspronkelijk gepland.

Tijdens de recente showcases in het voorjaar heeft Capcom de releasedatum voor het nieuwe hoofdstuk in de Onimusha-franchise gedeeld. Hier komen ze bij nader inzien op terug. In plaats van een uitstel, komen ze met een vooruitstel.. Way of the Sword verschijnt nu al op 4 september 2026.

Het is niet de eerste keer dat Capcom dit doet. Eerder werd Pragmata al iets naar voren gehaald (hiervoor werd de game eerst wel jaren uitgesteld). De reden voor het vervroegen van de lancering is niet bekend. Wellicht om nog verder weg te zitten van de release van Grand Theft Auto 6, wellicht omdat de feedback op de demoversie is meegevallen. Bij dit soort action titles zie je vaak dat de ontwikkelaar meerdere demo’s organiseert om te polsen hoe fans de game vinden aanvoelen. Koei Tecmo en Team Ninja doen dit geregeld voor hun Nioh-games om zo de combat voor release zo ver als mogelijk te verfijnen.

Hoe dan ook, wat de reden ook is. Way of the Sword verschijnt eerder, maar als je echt niet kunt wachten, is er al een demoversie speelbaar op Steam, PlayStation 5 en XBOX Series X|S.

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About the author call_made

Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

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