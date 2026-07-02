Review | EPOMAKER Glyph

Een van de uniekste toetsenborden die we op onze redactie hebben mogen testen, is toch wel de Glyph van EPOMAKER. Dit toetsenbord combineert de charmes van ouderwetse typemachines met het verfijnde van nu en een ietwat futuristisch ontwerp, wat resulteert in een product dat rechtstreeks uit Fallout zou kunnen komen.

De EPOMAKER Glyph is een toetsenbord met een 75%-toetsenindeling. Dit wil zeggen dat als een toetsenbord met alle knopjes en numpad een volledig 100% toetsenbord is, dit toetsenbord 75% van die functionaliteiten bevat. Daarmee schiet het niet per direct tekort, want toetsenborden variëren tegenwoordig van 60% tot de volle 100% en alles daartussenin. Voor welke je kiest, is volledig afhankelijk van je eigen typestijl en voorkeuren. Niet iedereen gebruikt het numpad en de F-toetsen zien vandaag de dag ook steeds minder functionaliteit. In de 75%-layout van de Glyph zit dus geen numpad, maar wel nog een rij F-toetsen. Wat mij betreft de sweetspot voor een toetsenbord dat voor mij 100% functioneel is en compact genoeg is met een strak design. En over strak design gesproken, daar lust de Glyph wel koek van.

Ontzettend fraai ontwerp

Laten we het over één ding eens zijn. De Glyph moet het voornamelijk hebben van zijn ontwerp. Deze valt direct op en wekt direct je interesse. Het is een toetsenbord met een futuristisch wit omhulsel en een ingebouwd scherm over de lengte van het toetsenbord. Aan de zijkanten zit aan de ene kant een draaiknop en aan de andere kant een hendel die je van je af en naar je toe kunt draaien om te gebruiken als backspace of enter. Een echte knipoog naar de typemachine. Achter het ingebouwde scherm aan de linkerkant is een brede gleuf die je kunt gebruiken om je telefoon of tablet in te leggen. Hierdoor krijg je ook echt de look van een ouderwetse typemachine.

De knoppen op het toetsenbord zijn rond en ovaal en hebben een heerlijk gladde, bijna satijnen finish. De onderkanten van de knopjes zijn gekarteld, waardoor ze bijna op flessendopjes lijken, of alsof elke knop is omhulst door een eigen laken dat het zachte gevoel van de knopjes nog eens accentueert. Voor de rest is het toetsenbord ook nog voorzien van RGB onder de toetsen en een lichtbalk aan de achterzijde van het toetsenbord, die beide afzonderlijk te configureren zijn via de app. EPOMAKER maakt het pakket compleet met een meegeleverde siliconen palmrest, met ook daar weer een futuristisch ontwerp.

Een unieke typeervaring

Zodra je voor het eerst begint met typen op de EPOMAKER Glyph, zijn er een aantal dingen die direct opvallen. Wat direct opvalt, is hoe ontzettend creamy het typen aanvoelt. Je kent de video’s op internet wel waar mensen op een toetsenbord tikken en het op de een of andere manier je brein kietelt. Dat is hoe typen op de Glyph aanvoelt. De bijna satijn-aanvoelende keys op het toetsenbord, de lubed linear Wisteria V2-switches, gasket-mount met dempende middelen en stabilisatoren helpen allemaal mee om deze voldoeninggevende ervaring te bieden.

Het tweede dat opvalt is hoe ongelofelijk wennen het is om opeens een heel ander toetsenbord te gebruiken. De ronde keycaps, de spacing van de keys en het feit dat er nauwelijks verhoging zit in het toetsenbord, zorgden voor stroperige output op het scherm. Ik kon niet zo snel typen als met een traditioneel toetsenbord en dat is nu nog steeds zo. Ik ben er inmiddels meer aan gewend, maar het gaat nog niet echt van een leien dakje. Het typen op een “normaal” toetsenbord heeft nog steeds mijn voorkeur. De EPOMAKER Glyph is daarnaast ook erg vlak. Je kunt de meegeleverde siliconen pootjes omdraaien voor iets meer hoogteverschil, maar het is minimaal. Als je meer hoogteverschil in het toetsenbord wilt creëren, moet je er aan de achterkant iets onder leggen, wat de stabiliteit kan beïnvloeden.

Multiconnectivity en software

Een groot voordeel van de EPOMAKER Glyph is dat je dit toetsenbord kunt gebruiken op bijna al je apparaten. Het heeft een bekabelde optie, een draadloze optie via de 2,4GHz USB-dongle en een draadloze optie via Bluetooth. Voor pc’s en desktops werkt het toetsenbord op zowel PC als Mac en heeft het zelfs de icoontjes van beide fabrikanten op het toetsenbord om verwarring te voorkomen. Via Bluetooth kun je het toetsenbord ook gebruiken op je tablet en smartphone. Zoals ik eerder al aangaf, kun je je tablet of telefoon in de gleuf zetten om een waar typemachine-ervaring te simuleren.

De zwakste schakel als het aankomt op dit toetsenbord en eigenlijk wel alle EPOMAKER-producten, is de software. Deze ziet er op het eerste oog al verouderd uit, heeft iets te veel menu’tjes en is nogal onoverzichtelijk. Als ik de diepte in wil duiken, zoek ik daar wel de geavanceerde opties voor en wil ik standaard eigenlijk niet veel meer zien dan de RGB-instellingen, toetsinstellingen en batterijpercentage.

Het is wel leuk om met de customization van het toetsenbord te spelen. Je kunt het scherm dat standaard de tijd en het batterijpercentage laat zien op het toetsenbord namelijk aanpassen. Je kunt hier zelf iets voor tekenen, maar ook aangepaste animaties tonen en browsen door honderden community presets. De linkerkant van het display laat standaard de datum en het jaar zien en deze kun je volgens mij niet aanpassen. Via de communitytab in de software kun je ook andere RGB-configuraties vinden. Je kunt ze natuurlijk ook zelf samenstellen en delen op dezelfde wijze. Zo kun je bijvoorbeeld verschillende profielen maken per game.

Verdict

De EPOMAKER Glyph is een toetsenbord dat vooral indruk maakt door zijn eigenzinnige ontwerp. Het retrofuturistische uiterlijk onderscheidt zich duidelijk van de vele standaard mechanische toetsenborden op de markt, zonder dat de functionaliteit daaronder lijdt. Tegelijkertijd is de afwijkende vormgeving ook een kwestie van smaak.

Juist daarin schuilt de kracht en de beperking van de Glyph. Het is geen toetsenbord dat iedereen zal aanspreken, maar wel een dat een eigen identiteit heeft en daar volledig voor gaat. Zoek je een unieke type-ervaring en een echte blikvanger op je bureau, dan is de Glyph absoluut het overwegen waard. Hecht je vooral waarde aan een vertrouwd typegevoel, dan zijn er betere alternatieven, waaronder de RT100 PRO.