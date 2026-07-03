Onze best geteste hardware van de eerste helft van 2026

We zitten net over de helft van het jaar en dit jaar is een groot en uitgebreid jaar qua hardware en gaming peripherals. We hebben flink uitgebreid op wat wij voor jullie testen en daarom blikken we nu al terug op de beste hardware- en lifestyleproducten van de eerste helft van 2026!

Dit jaar zijn we all-in gegaan op hardware en testen wij producten van allemaal verschillende lijnen van muizen, toetsenborden en headsets tot aan lifestyleproducten zoals stoelen en verlichting. Laten we per categorie eens kijken naar wat we jou nu al kunnen aanraden. Dus, ben je op zoek naar nieuwe hardware? Dan ben je hier aan het juiste adres!

Gaming headsets

Wij zijn dit jaar enorm fan geworden van beyerdynamic. Dit merk produceert enorm sterke headsets met hun studiogeluid ervaring gemengd met de belangrijkste features voor gamers. Zo brachten zij recentelijk twee gaming modellen op de markt: de MMX150 én MMX230. Beiden draadloos, beiden naadloos en kwalitatief hoog!

Daarnaast is HyperX ook enorm lekker bezig met twee nieuwe headsets. De Cloud Flight 2 is een sterke headset voor gamers die niet alle foefjes willen, maar wel crisp geluid. Maar, vrij recent keken we ook nog naar de Cloud Alpha 2, de meeste complete headset die wij hebben mogen testen vanuit HyperX.

Zoek je een complete headset met alle nieuwe features, verwisselbare accu, hi-res geluid en pro kwaliteit mét draadloze opties? Joel is namelijk verliefd geworden op de Arctis Nova Pro Omni van SteelSeries: De meeste complete headset die wij ooit van het merk hebben getest. Check die review hier beneden.

En voor muziek?

Dit jaar zijn we ook in de muziek gedoken. Ook hier is beyerdynamic een sterk merk. Zij brachten de Aventho 200 headphones voor al jouw Bluetooth on-the-go taferelen. Zoek je studiokwaliteit? Dan zijn we enorm fan van de DT 990 PRO X, sterker nog, deze studio headset brengt torenhoge kwaliteit met weinig tot geen minpunten. Evenals de Amiron Zero, die voornamelijk probleemoplossend zijn voor iedereen diens oortjes constant uitvallen tijdens het wandelen of sporten.

Onze best geteste oortjes van deze eerste helft zijn de WF-1000XM6. Voor sommigen mensen zullen deze waarschijnlijk wel uit gaan vallen, maar op gebied van audiokwaliteit wordt het niet veel beter in zo’n klein formaat.

Sommige muizen hoef je niet te vangen, die koop je

Er zijn twee muizen bij onze redactie die er enorm uitspringen. En sterker nog, gebaseerd op jouw gebruikersdoeleinden, maken we de keuze nog makkelijker. Kijken we naar de muis voor iedere creator en professional, dan zijn we enorm fan van de MX Master 4, de meest veelzijdige en ergonomische muis van Logitech. Onze best geteste muis op gebied van gaming is dan toch wel de HyperX Pulsefire Haste 2 S. Deze performance muis is licht, stevig, comfortabel en enorm accuraat.

Toetsenborden waren nog nooit zo creatief

De toetsenbordenmarkt is veelzijdiger dan ooit. Je kan tegenwoordig kiezen uit honderden soorten switches, keycaps en lay-outs. Evenals de optie om wat interessante foefjes toe te voegen aan je set-up. EPOMAKER is een merk dat hier goed op inspeelt, of het nu een verzamelitem is, of een toetsenbord met een leuk schermpje en een retro stijltje. Zowel de RT100 PRO als de Glyph zijn twee unieke modellen.

Ook Logitech G is heel erg creatief geweest dit jaar. Zo brengen zij de G512 X 75 uit, een toetsenbord met on-board extra switches, een translucent polssteun en nog zeker wat andere toffe features. Ook de G515 Rapid TKL is een keyboard waarvan wij enorm onder de indruk waren.

Een toetsenbord dat prijs-kwaliteit goed in verhouding brengt, met enorm lekker geluid en een tof ontwerp, dat is de Dark Project Fuji II! Check daarvan de volledige review hier beneden.

Microfoons

We hebben dit jaar een model dat er ver bovenuit springt en dat is de Elgato Wave:3 MK.2. Deze USB-microfoon komt met een enorm sterk staaltje software en brengt bijna studiokwaliteit geluid naar de normale consument. Daadwerkelijk een sterk model, met als enige tekortkoming dat de bouwkwaliteit niet enorm goed is. Gaat dit je een stap te ver? Dan kan je ook zeker kijken naar de HyperX SoloCast 2, die jou sowieso een leuke upgrade geeft op jouw headset microfoon.

Monitoren

Monitoren zijn nog ietwat droog dit jaar, maar ook hier springen twee modellen eruit. De goedkoopste QD-OLED monitor ooit komt van AOC en beviel ons enorm. Wellicht niet de beste OLED monitor, maar voor 400 flappen heb je hiermee een sterke monitor die boven de reguliere budgetmonitoren uitspringt.

Zoek je een monitor die werkt voor professionals, zowel als gamers? Met een dual-native resolution, snelle reactietijden en een strak ontwerp? Dan springt deze monitor van Philips Evnia er bovenuit!

Lifestyle is ook hardware

Dit is iets waar we steeds meer induiken. Lifestyle is breed, van leuke verlichtingen tot volledige gamingstoelen. Eigenlijk tellen wij de muziek-categorie daar ook nog bij, maar die hebben we hierboven apart gezet. Toch zijn er een aantal toffe lifestyle producten die jij moet zien. Zo hebben wij Govee dit jaar mogen omarmen met een aantal toffe verlichtingen, waaronder een gordijn vol lampjes! Maar, ook jouw plafond is niet meer veilig, want de Uplighter Floor Lamp is wellicht wel een van de meest unieke producten die wij van Govee hebben mogen testen.

Ben jij op zoek naar een gamingstoel? Dan brengt GXTrust een aantal toffe modellen uit van hun Ruya stoel. Wij hebben het Batman model al mogen checken en zijn heel tevreden over de kwaliteit die je krijgt voor het geld dat je betaald.

Wij gaan uiteraard nog veel meer hardware voor jou testen en komen aan het einde van 2026 met een mega-verzamelartikel!