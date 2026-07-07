XBOX stoot vier studio’s af en ontslaat duizenden medewerkers

XBOX gaat vanaf nu met ongeveer 15% krimpen in workforce. Vandaag ontslaat Asha ongeveer 1600 medewerkers bij XBOX. Gedurende het fiscale jaar van 2027 volgen er nog eens 1600. Microsoft neemt tegelijkertijd afscheid van vier ontwikkelstudio’s, waarbij er nog een in stevige onderhandeling is.

Asha Sharma, de CEO van XBOX, deelt het nieuws zelf via X, maar pas nadat grote nieuwssites eerder lucht kregen van de gebeurtenissen. XBOX ontslaat in totaal 3200 medewerkers vanaf vandaag tot en met het einde van het fiscale jaar 2027. In totaal krimpt XBOX gedurende deze periode met ongeveer 15%. Asha zegt vooral te focussen op kortere lijntjes binnen het bedrijf. Zo moeten Mojang en KING in het vervolg direct rapporteren aan Asha en worden er veel middlemanagementbanen geschrapt.

This is an important email I sent today to all employees at XBOX: Team, We are beginning the most significant restructure in XBOX history. After careful consideration, I’ve made the difficult decision to reduce our team by approximately 3,200 throughout FY27. This will include… — ASHA (@asha_shar) July 6, 2026

Vier studio’s uitzwaaien

XBOX neemt afscheid van vier tot vijf studio’s. Vier daarvan zijn al definitief. Eerder rapporteerden we al welke studio’s in de gevarenzone verkeerden. Het goede nieuws is dat Microsoft geen studio’s gaat sluiten. Dit is wat er wel gaat gebeuren: