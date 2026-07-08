FF7 Ever Crisis stopt – Applibot in een crisis

Square Enix is niet vies van spellen uitbrengen onder de FF7-banner en terecht natuurlijk; de games verkopen namelijk erg goed. Een game die het al tijden niet zo goed deed, is FF7 Ever Crisis, en daar wordt dan nu ook de stekker uitgetrokken.

In FF7 Ever Crisis waren er verschillende kostuums te ontgrendelen en verhalen om te spelen. Klinkt als een mix voor succes, zou je denken? Toch doet deze mobiele game het al een hele tijd niet zoals je mag verwachten. Veelgehoorde kritiek op de game is dat er te weinig tijd wordt gestopt in de protagonist Cloud Strife en zijn aartsrivaal Sephiroth en dat er te veel focus wordt gelegd op karakters zoals Tifa Lockhart. Dit blijkt dus niet voldoende te zijn om de game draaiende te houden.

FF7 Ever Crisis

Het idee van FF7 Ever Crisis sprak ondergetekende nog best aan. Omdat het spel gebruikmaakt van de portals, waren de mogelijkheden enorm om verhalen te vertellen die je normaal niet snel zou gaan zien in de wereld van FF7. Toch blonk FF7 Ever Crisis hier niet enorm in uit. Final Fantasy is geroemd om zijn storytelling, maar de events die gehouden werden, hadden vaak niet het niveau van schrijven dat je mag verwachten.

Collabs

Een mobiele game zoals deze valt of staat met haar collabs, en waar FF7 Ever Crisis echt wel wat goeie evenementen had, zoals de Bahamut-anniversary en het FF9-crossoverevenement. Hier toch ook weer een enorme berg aan gemist potentieel. Hoe vet was het namelijk geweest als we een crossover hadden kunnen zien van het populaire FF10?

Kostuums en powercreep

Hierboven had ik het al even kort over de kostuumsituatie van Ever Crisis en hoe dit dus schijnbaar niet genoeg is gebleken om de game overeind te houden tot ten minste FF7 Revelation. Naast Cloud en Sephiroth zijn er een ontzettend groot aantal karakters die er nog erger vanaf kwamen. Denk bijvoorbeeld aan een Barret, die in de Remake-trilogie van essentieel belang is binnen de groep. In FF7 Ever Crisis is het aantal kostuums op twee handen te tellen.

Een ander groot probleem binnen de game was de zogeheten powercreep. Dit is niet nieuw in mobiele gacha-games, maar zorgde wel voor problemen. Zo groot zelfs dat Tetsuya Nomura erkende dat de powerkloof te klein was voor karakters als Cloud Strife en Zack Fair en het essentieel was dat dit moest worden aangepast. Of dit in het jaar erna ook echt is opgelost? Helaas is dat niet het geval geweest, wat leidde tot een leegloop aan spelers.

De final roadmap

Het bedrijf Applibot, dat de game verzorgt voor Square Enix, heeft nog een laatste roadmap uitgebracht. Hierin kun je zien dat we, alweer, beginnen met een nieuwe Tifa New Weapon Featured draw. Het is nog even kijken hoe deze draws en evenementen worden aangepakt, aangezien het niet meer mogelijk is op het moment van schrijven om de currency te kopen in-game.

Tot slot

Waar Square Enix serieuze stappen heeft gezet in het verleden met hun marketing voor de trilogie en Magic: The Gathering en daarin het hoofdpunt lijkt te zijn Cloud en Sephiroth, voelt FF7 Ever Crisis toch als een hele gemiste kans. Bij dit soort games vraag je al een core van je publiek aan en dan moeten de verhalen en kostuums ook wel een vorm van kwaliteit met zich meebrengen die we gewend zijn van Square Enix.

FF7 Ever Crisis blijft nog open tot en met oktober, waarna de game offline wordt gehaald. Of de game erna nog een offline versie krijgt, waardoor je verhalen kan blijven spelen, is op dit moment nog niet bekend.